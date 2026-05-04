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Un día como hoy 5 de mayo

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

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hace 1 hora
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HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 5 de mayo

PASADO Y PRESENTE DE ANTIOQUIA SE JUNTAN HOY EN EL TÚNEL

Otra jornada, con un emotivo recibimiento en el municipio de San Jerónimo, vivieron los arrieros y sus mulas. La caravana viene de Occidente, con destino a Medellín. Hoy será uno de los días más cruciales por cuanto se tiene previsto su paso por el Túnel Fernando Gómez Martínez en las horas de la tarde.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 5 de mayo

DRAMÁTICA CRISIS PETROLERA DEL PAÍS

Colombia comenzará a soportar en los próximos meses la más crítica crisis petrolera, lo que originará un agudo déficit de combustibles y la reducción sensible en la refinación. Así lo anunciará el Ministro de Minas y Energía, Jaime García Parra, según conoció EL COLOMBIANO.

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