Un día como hoy 5 de mayo

PASADO Y PRESENTE DE ANTIOQUIA SE JUNTAN HOY EN EL TÚNEL

Otra jornada, con un emotivo recibimiento en el municipio de San Jerónimo, vivieron los arrieros y sus mulas. La caravana viene de Occidente, con destino a Medellín. Hoy será uno de los días más cruciales por cuanto se tiene previsto su paso por el Túnel Fernando Gómez Martínez en las horas de la tarde.