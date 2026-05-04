Un día como hoy 5 de mayo

HACE 20 AÑOS: PASADO Y PRESENTE DE ANTIOQUIA SE JUNTAN HOY EN EL TÚNEL Otra jornada, con un emotivo recibimiento en el municipio de San Jerónimo, vivieron los arrieros y sus mulas. La caravana viene de Occidente, con destino a Medellín. Hoy será uno de los días más cruciales por cuanto se tiene previsto su paso por el Túnel Fernando Gómez Martínez en las horas de la tarde. HACE 50 AÑOS: DRAMÁTICA CRISIS PETROLERA DEL PAÍS Colombia comenzará a soportar en los próximos meses la más crítica crisis petrolera, lo que originará un agudo déficit de combustibles y la reducción sensible en la refinación. Así lo anunciará el Ministro de Minas y Energía, Jaime García Parra, según conoció EL COLOMBIANO.