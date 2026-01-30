x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

viernes: 3 y 4

jueves

0 y 2 

0 y 2

jueves: 0 y 2

miercoles

1 y 8 

1 y 8

miercoles: 1 y 8

martes

5 y 7  

5 y 7

martes: 5 y 7

domingo

no

no

domingo: no

sabado

no

no

sabado: no

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 31 de enero

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 1 hora
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 31 de enero

AÑO DE PICO Y PLACA MUESTRA LOS VACÍOS

Un año luego de implementación del pico y placa en Medellín (inició 1 de febrero de 2005) los conductores públicos y privados y autoridades coinciden en que la medida funciona, pero se necesitan más acciones para mejorar la movilidad vehicular. Varios conductores, inclusive, afirman que la medida sería mejor si se ampliara en horario.

HACE 50 AÑOS

Un día como hoy 31 de enero

NUEVO REAJUSTE EN EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES

A partir del primero de febrero, los precios de la gasolina motor corriente y de otros productos derivados del petróleo tendrán que ser adquiridos a mayores precios, de acuerdo con la resolución 00075 del Ministerio de Minas y Energía. La gasolina motor corriente queda a $9,21.

