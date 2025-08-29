Un día como hoy 30 de agosto

HACE 20 AÑOS: KATRINA SE DESATÓ CON TODA SU FUERZA SOBRE EL SUR DE E.U. La fuerza del huracán Katrina se desató por segunda vez sobre la costa sur de Estados Unidos, donde dejó, según los primeros reportes, 55 muertos, pero se teme que la cifra aumente en los estados de Luisiana, Misisipi y Alabama. Se estimaN pérdidas por más de US$25.000 millones. HACE 50 AÑOS: SORPRESIVO Y PACÍFICO GOLPE MILITAR EN PERÚ El presidente del Perú, general Juan Velasco Alvarado, fue relevado del mando por las Fuerzas Armadas del país, y en su lugar fue designado el general Francisco Morales Bermúdez, quien hasta ayer ocupaba el cargo de primer ministro. El golpe se produjo en completa calma y bajo la total aceptación.