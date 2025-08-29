Un día como hoy 30 de agosto

KATRINA SE DESATÓ CON TODA SU FUERZA SOBRE EL SUR DE E.U.

La fuerza del huracán Katrina se desató por segunda vez sobre la costa sur de Estados Unidos, donde dejó, según los primeros reportes, 55 muertos, pero se teme que la cifra aumente en los estados de Luisiana, Misisipi y Alabama. Se estimaN pérdidas por más de US$25.000 millones.