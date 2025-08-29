x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 30 de agosto

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 5 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 30 de agosto

KATRINA SE DESATÓ CON TODA SU FUERZA SOBRE EL SUR DE E.U.

La fuerza del huracán Katrina se desató por segunda vez sobre la costa sur de Estados Unidos, donde dejó, según los primeros reportes, 55 muertos, pero se teme que la cifra aumente en los estados de Luisiana, Misisipi y Alabama. Se estimaN pérdidas por más de US$25.000 millones.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 30 de agosto

SORPRESIVO Y PACÍFICO GOLPE MILITAR EN PERÚ

El presidente del Perú, general Juan Velasco Alvarado, fue relevado del mando por las Fuerzas Armadas del país, y en su lugar fue designado el general Francisco Morales Bermúdez, quien hasta ayer ocupaba el cargo de primer ministro. El golpe se produjo en completa calma y bajo la total aceptación.

