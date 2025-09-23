Un día como hoy 24 de septiembre

HACE 20 AÑOS: ROCE CON FRANCIA POR CITAS CON FARC La Cancillería colombiana envió una nota de protesta a Francia por considerar que dos reuniones que sostuvo un emisario de París con voceros de las Farc, son una injerencia en asuntos internos. La Cancillería francesa dijo que su país tiene autorización expresa de Colombia para hacerlo y que buscará un intercambio. HACE 50 AÑOS: LÓPEZ VIAJA HOY A EE.UU. La más importante misión en el plano de la política internacional emprende hoy el presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, con su viaje a Estados Unidos. Será el primer mandatario latinoamericano que se reúna con su homólogo estadounidense Gerald Ford en la Casa Blanca.