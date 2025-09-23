Un día como hoy 24 de septiembre

ROCE CON FRANCIA POR CITAS CON FARC

La Cancillería colombiana envió una nota de protesta a Francia por considerar que dos reuniones que sostuvo un emisario de París con voceros de las Farc, son una injerencia en asuntos internos. La Cancillería francesa dijo que su país tiene autorización expresa de Colombia para hacerlo y que buscará un intercambio.