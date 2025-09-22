x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 23 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 7 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 23 de septiembre

TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE A UNA BEBÉ EN MEDELLÍN

El Instituto de Cancerología de la Clínica Las Américas de Medellín realizó un trasplante de células madre a una niña de 13 meses. Las células provenían de un banco de células de cordón umbilical de Nueva York. La operación fue hace un mes y la bebé está bien.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 23 de septiembre

FALLÓ OTRO ATENTADO CONTRA EL PRESIDENTE GERALD FORD

Una mujer intentó asesinar ayer al presidente de E.U., Gerald Ford, con un tiro de pistola disparado entre dos policías que estaban cerca del mandatario, en las afueras de un hotel de San Francisco. Otra mujer intentó matar a Ford hace 17 días de la misma forma en Sacramento.

Utilidad para la vida