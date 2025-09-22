Un día como hoy 23 de septiembre

HACE 20 AÑOS: TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE A UNA BEBÉ EN MEDELLÍN El Instituto de Cancerología de la Clínica Las Américas de Medellín realizó un trasplante de células madre a una niña de 13 meses. Las células provenían de un banco de células de cordón umbilical de Nueva York. La operación fue hace un mes y la bebé está bien. HACE 50 AÑOS: FALLÓ OTRO ATENTADO CONTRA EL PRESIDENTE GERALD FORD Una mujer intentó asesinar ayer al presidente de E.U., Gerald Ford, con un tiro de pistola disparado entre dos policías que estaban cerca del mandatario, en las afueras de un hotel de San Francisco. Otra mujer intentó matar a Ford hace 17 días de la misma forma en Sacramento.