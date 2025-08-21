x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 22 de agosto

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 5 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 22 de agosto

A COLOMBIA LE FALTÓ ORO

Venezuela ganó con un margen de seis medallas de oro los Juegos Bolivarianos realizados en el Eje Cafetero, Bogotá y Cartagena. Colombia debió contentarse con el segundo sitial en unas justas en las que los otros cuatro países parecieron convidados de piedra.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 22 de agosto

NOMBRADO AYER NUEVO GOBERNADOR DE ANTIOQUIA

El representante conservador Óscar Montoya Montoya fue designado ayer nuevo gobernador del departamento de Antioquia, en reemplazo de Jaime R. Echavarría. El nuevo mandatario seccional declaró que trabajará sin desmayo por el desarrollo del departamento.

