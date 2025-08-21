Un día como hoy 22 de agosto

HACE 20 AÑOS: A COLOMBIA LE FALTÓ ORO Venezuela ganó con un margen de seis medallas de oro los Juegos Bolivarianos realizados en el Eje Cafetero, Bogotá y Cartagena. Colombia debió contentarse con el segundo sitial en unas justas en las que los otros cuatro países parecieron convidados de piedra. HACE 50 AÑOS: NOMBRADO AYER NUEVO GOBERNADOR DE ANTIOQUIA El representante conservador Óscar Montoya Montoya fue designado ayer nuevo gobernador del departamento de Antioquia, en reemplazo de Jaime R. Echavarría. El nuevo mandatario seccional declaró que trabajará sin desmayo por el desarrollo del departamento.