Un día como hoy 18 de septiembre

HACE 20 AÑOS: SEGURIDAD AÉREA FALLA EN TIERRA El secuestro de un avión por parte de un discapacitado al que gentilmente ayudó a pasar los controles un vigilante privado, revivió la discusión sobre la necesidad de fortalecer los controles en los diferentes aeropuertos del país, para garantizar seguridad a los viajeros. HACE 50 AÑOS: CREACIÓN DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL El exministro Belisario Betancur propuso crear el ministerio de empleo y seguridad social, que sería mecanismo para configurar un estatuto del empleo. Dijo que debe considerarse la posibilidad de efectuar la distribución del ingreso a través del gasto público social.