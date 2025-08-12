x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 13 de agosto

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 5 horas
HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 13 de agosto

DEBE HABER GRAN DEBATE SOBRE EXTENSIÓN DEL IVA

El presidente Álvaro Uribe afirmó que debe darse un gran debate nacional sobre la manera y la ocasión de extender el IVA a bienes que hoy no están gravados pero advirtió que, cuando eso suceda, se debe dar “un aumento extraordinario de salarios”.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 13 de agosto

COLOMBIA EXTENDERÁ SU MAR TERRITORIAL A 200 MILLAS

Colombia extenderá a 200 millas su mar territorial en el Pacífico, y para oficializarlo el presidente Alfonso López Michelsen, suscribirá con el presidente del Ecuador, General Guillermo Rodríguez, un histórico tratado que delimitará las fronteras marítimas de los dos países.

