Un día como hoy 12 de septiembre

HACE 20 AÑOS: SE ABRE COMISIÓN DE REPARACIÓN Jaime Jaramillo, Eduardo Pizarro y monseñor Nel Beltrán fueron escogidos por el Gobierno para conformar la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, consagrada en la Ley de Justicia y Paz. Faltan por conocerse las dos mujeres que la integrarán, y que garantizará a las víctimas el respeto de sus derechos. HACE 50 AÑOS: GOBERNADORES CONSERVADORES DIMITIRÁN El presidente Alfonso López dio por cancelado el episodio político que lo enfrentó con la senadora Bertha Hernández de Ospina, mientras la crisis se extendió a las gobernaciones, al conocerse la renuncia masiva de los mandatarios seccionales de filiación conservadora.