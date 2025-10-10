Un día como hoy 11 de octubre

GOBIERNO ORDENA TRASLADO DE DON BERNA A ITAGÜÍ

El Gobierno anunció que Diego Fernando Murillo (a. don Berna) será trasladado a la cárcel de Itagüí para que pueda seguir en las labores de facilitador en el proceso de negociación con las Auc. Señaló que el traslado a Cómbita no implicaba la pérdida de “líder desmovilizado”.