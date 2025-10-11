Video | Influencer paisa criticó la forma de vestir en Medellín; dijo que “nadie es auténtico” y generó polémica en redes

Un nuevo debate por la autenticidad en la moda colombiana se encendió nuevamente en las redes sociales con un video que recientemente se volvió viral, enfrentando a dos de las principales ciudades líderes del mercado en este campo en el país.
El detonante fue un video del canal de YouTube llamado Chula TV, donde la joven paisa e influencer Isabella Londoño se alineó con la percepción de que Bogotá cuenta con más innovación y libertad en el vestir que Medellín, desatando una discusión polarizada en plataformas digitales.
El análisis que encendió la mecha provino de la opinión de un seguidor, un tal David, que Londoño compartió en el clip: “la moda de Medellín es muy suave, se viste mejor en Bogotá, más arriesgados e innovadores”.
El comentario ilustraba la crítica señalando que en la capital antioqueña es habitual ver a mujeres “vestidas de jean y de body, muy bonito, pero se volvió moda”, en marcado contraste con las “tendencias superchimbas” que, a su juicio, predominan en Bogotá.