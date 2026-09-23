Es real, pero es antiguo: el video viral del líder de Haití bebiendo agua de una jarra en la ONU es de 2024

Mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas reúne esta semana a líderes de distintos países en Nueva York, un video de un particular momento ocurrido en ese escenario volvió a aparecer en redes sociales como si fuera reciente. Las imágenes muestran a un funcionario haitiano intentando beber agua directamente de una jarra. El episodio, sin embargo, ocurrió hace dos años.
El protagonista es Edgard Leblanc Fils, quien el 26 de septiembre de 2024 intervenía ante la Asamblea General como presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití. Durante su discurso, tomó la jarra que tenía a su lado y, de manera inusual para la formalidad del acto, bebió directamente de ella. Sin calcular bien la cantidad de agua, terminó derramándose parte sobre la barbilla y la ropa.
Entérese: Arranca la Asamblea de la ONU: las reuniones clave de Restrepo y su posible encuentro con Trump