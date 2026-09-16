¿De buenas en el amor, de malas en lo demás? Los reveses de Travis Kelce tras casarse con Taylor Swift

Travis Kelce es una de las víctimas de un esquema Ponzi que habría causado pérdidas superiores a 35 millones de dólares a inversionistas, según los fiscales estadounidenses que investigan el caso. El dato fue mencionado durante una audiencia judicial en la que Siddharth Jawahar fue sentenciado a 11 años de prisión.
Según los fiscales, Jawahar dirigía Swiftarc Capital LLC y destinó casi todo el dinero de sus clientes a una única inversión, Philip Morris Pakistan. Cuando esta operación fracasó, el acusado habría ocultado las pérdidas y engañado a los inversionistas sobre el rendimiento de sus recursos.
Siga leyendo: Una nueva pista rodea la muerte de Hayden Panettiere, actriz de ‘Triunfos robados’: investigan la pastilla que habría consumido
Las autoridades señalaron que Jawahar utilizó el dinero de nuevos inversionistas para pagar a clientes anteriores, una característica propia de los esquemas Ponzi. También habría empleado parte de los recursos en un estilo de vida de alto costo, con gastos en jets privados, hoteles, restaurantes, compras y apartamentos.