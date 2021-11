“Fue relativamente un proceso fácil, rápido y económico, me costó como 30.000 pesos hace 20 años”, comenta y expresa que ese cambio lo hizo sentir más seguro de sí mismo, con más confianza.

“En esa época todos los locutores se cambiaban el nombre y eso me motivó más a tomar la decisión. Igual sentía que en una empresa le iban a dar más fácil trabajo a un Santiago que a un Wilmar, que no es un nombre muy sonoro en los medios”, relata Santiago Rendón, DJ, locutor y comediante.

Desde niño su nombre no le gustaba y le daba pena, un sentimiento que aumentó a los 14 años cuando comenzó a trabajar en la radio como locutor, en Estrella Estéreo.

Su cara era la de un Santiago, un Alejandro o un Manuel, no deun Wilmar Alberto tal cual como lo bautizaron, aparecía en el registro civil de nacimiento y en la tarjeta de identidad.

Los cambios de nombres son más habituales de lo que se piensa y se hacen básicamente por tres razones: errores de ortografía, cambio de sexo o sencillamente porque no gustan, explican desde la entidad nacional.

En promedio cada año se presentan unas 10.000 solicitudes de cambio ante las más de 900 notarías que existen en el país.

De acuerdo con el Estatuto de Registro del Estado Civil, en el artículo 3, “toda persona tiene derecho a su individualidad y, por consiguiente, al nombre que por ley le corresponde”. El nombre, destaca la norma, comprende también los apellidos y el seudónimo. Por eso, aunque es menos usual, también se puede hacer el cambio de apellidos.

Los casos más comunes son los llamados “expósitos”, que son los recién nacidos, no mayores de un mes, que han sido abandonados, que no fueron registrados y se desconocen sus apellidos. Ahora Santiago sí siente que tiene cara de Santiago, a Wilmar no lo extraña