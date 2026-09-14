Stream Fighters 5: estas son las peleas y participantes del evento organizado por WestCol

Stream Fighters 5 ya tiene definida su cartelera. Westcol y Blessd, La Divaza y Andrea Valdiri, Sebastucho y Leandro, y Valentino Lázaro y Emiro Navarro son algunas de las figuras que se enfrentarán en la quinta edición del evento de boxeo que se realizará el próximo 14 de noviembre en Bogotá. El anuncio se hizo este domingo durante una transmisión especial encabezada por Westcol, quien había generado expectativa durante los últimos días al anticipar que revelaría los principales detalles de esta nueva edición. Lea: ¿Por qué mujeres están compartiendo videos haciendo ejercicio y mencionando a Sydney Sweeney? La cartelera está conformada por 10 combates y reúne a creadores de contenido, artistas y figuras del entretenimiento. Uno de los combates que más llamó la atención es el que protagonizarán Westcol y el cantante de reguetón Blessd. La participación del artista ya había generado especulaciones entre los seguidores del evento, luego de que apareciera una pista relacionada con el cantante en el material promocional de esta edición.

Otro de los duelos será el de La Divaza contra Andrea Valdiri. El creador de contenido venezolano José Alejandro Rojas, conocido como La Divaza, se hizo popular en YouTube por sus videos de humor y comentarios sobre temas de entretenimiento.

Valdiri, por su parte, es una de las creadoras de contenido colombianas con mayor trayectoria y ya tiene experiencia en Stream Fighters. En 2025 se hizo viral por la pelea que tenía programada, pero que nunca ocurrió, contra Yina Calderón.

La cartelera también tendrá el enfrentamiento entre Sebastucho y Leandro. El primero ha construido una comunidad alrededor de sus transmisiones y publicaciones en redes sociales, mientras que Leandro ya ha participado en anteriores ediciones del evento. Valentino Lázaro y Emiro Navarro también subirán al ring. Ambos fueron participantes de La casa de los famosos Colombia, aunque hicieron parte de temporadas diferentes del reality. Emiro, además, actualmente participa en la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

Entre las novedades de esta edición está uno de los enfrentamientos colectivos. Alexa Torrex y Karola Alcendra se enfrentarán contra Valerie de la Cruz, conocida como Beba, y Dahian Muñoz, conocida como Yaya.

Otro de los combates será el del cantante Herrera contra JH de la Cruz, creador de contenido colombiano que ya ha participado en anteriores ediciones de Stream Fighters y que ha ganado reconocimiento por sus transmisiones y publicaciones en TikTok. Samantha Correa y Cami Pulgarín protagonizarán otro de los enfrentamientos. Ambas tienen una amplia presencia en redes sociales. Pulgarín también es recordada por su participación en La casa de los famosos Colombia y LOL Colombia, mientras que Correa ha construido su reconocimiento principalmente a través de contenidos digitales. Le puede interesar: ¿Humor inocente o clasismo? Video de Carlos Calero con su empleada doméstica dividió las redes

El Agropecuario y Daren completan otra de las peleas anunciadas.

Finalmente, la organización del evento presentó una modalidad especial en la que participarán Willito, Lonche y Chanty, junto con un cuarto participante que todavía está por confirmarse. De acuerdo con lo presentado durante el anuncio, se tratará de una pelea bajo un formato diferente, aunque todavía faltan detalles.

Stream Fighters 5 se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026 en Bogotá. El evento se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus y la apertura de puertas está programada desde las 6:00 de la tarde. Stream Fighters nació en 2022 como una propuesta de entretenimiento digital que reúne a las principales figuras de redes sociales para enfrentarse en el ring de boxeo. Es una propuesta similar a La Velada del Año, el stream más exitoso en el mundo realizado cada año y creado por el español Ibai Llanos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: