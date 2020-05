Si la educación virtual es para siempre, ¿estamos preparados?

Un estudiante de quinto de primaria se conecta a una clase de sociales en línea, comparte la pantalla de su computador y les cuenta a sus compañeros qué pasó con el Florero de Llorente, el 20 de julio de 1810 en Colombia. Ellos le hacen preguntas, él responde algunas y el profesor interviene para ayudarle con las más difíciles. No hay calificaciones por números ni uniformes y la única regla es que todos participen activamente, si no intervienen es como si no hubieran ido a la sesión.

Esa escena, aunque ideal, es la que pinta los salones de clase del futuro pero en el país se ve todavía lejana. ¿Algo así se puede lograr en todos los cursos del colegio, en todas las carreras universitarias y en todas las regiones de Colombia? Expertos en tecnología y educación aseguran que no.

Desde que el mundo comenzó a confinarse, 1.500 millones de estudiantes –más del 90% de la población estudiantil– comenzaron a aprender desde casa, advirtió la Unesco el pasado 8 de abril. En Colombia, no todos los sectores (primaria, secundaria y educación superior) están reaccionando igual, si bien tienen retos comunes: superar la brecha en el acceso a dispositivos y en conectividad y lograr un cambio de mentalidad tanto en los estudiantes como en los profesores. Según los expertos, estos son algunos aprendizajes que le ha dejado la actual crisis a la educación en el país.