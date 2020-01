Si el nuevo virus le produce pánico, lea esto

Al respecto, el doctor Gauden Galea , representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China, le dijo al diario The New York Times , “hasta donde sé, contener a 11 millones de personas es nuevo para la ciencia”.

Lo que se sabe

Este brote la está poniendo difícil. Se disemina antes de que cualquier síntoma aparezca. Pero que el miedo no se propague más rápido: aún no está en Colombia y no es una pandemia. No todavía. Tampoco se sabe si lo será. El doctor Hugo Grisales Romero, matemático, estadístico y doctor en epidemiología de la U. de A., cuenta que existen modelos matemáticos para describir el avance de una determinada enfermedad, pero “no todo está escrito”.

La pandemia es definida por la OMS –única entidad que puede determinar si una epidemia se convierte en algo más– como una propagación mundial de una nueva enfermedad. Francisco Javier Díaz, médico virólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, complementa: “El coronavirus no es pandemia porque aún no se han presentado casos autóctonos fuera de China”.

Sí los hay en Europa y América del Norte, pero todos fueron contagiados en China y posteriormente regresaron a sus sitios de origen.

En el artículo científico Tiempo de origen y dinámica epidémica de nuevo coronavirus, publicado en la Revista Biorxiv el 27 de enero de 2020, se señala que la infección comenzó el 17 diciembre de 2019. Los pacientes comenzaron a llegar con neumonía a las clínicas de Wuhan. Sus síntomas eran fiebre, tos y dificultades para respirar. Algo normal en el invierno en el que están.

Sin embargo, los médicos no encontraron las causas de las neumonías y los pacientes no respondían a los tratamientos con antibióticos. Hasta que apareció la primera señal de alarma: la mayoría de los infectados trabajan en un mercado de animales vivos en el que se comercializan algunos domésticos y salvajes.

El nuevo coronavirus ya llegó a 13 países y ya se sabe que el tiempo entre la infección y el inicio de la enfermedad en una persona es entre uno y 14 días.

Es mortal, mata en promedio a menos del 3 % de los infectados y cerca del 20 % experimentará enfermedad severa. Se preguntará entonces a qué se deben las alarmas y la preocupación.