Para estos últimos días del año se recomienda, principalmente, hacer rituales de limpieza que influyen en el estado de ánimo y la tranquilidad de las personas. Por ejemplo, Katerinne Quiroz aconseja “renovar las energías del espacio y personales” haciendo un aseo general en la casa, abrir puertas y ventanas, cambiar cortinas, regalar ropa y electrodomésticos que ya no usa y reparar los dañados, cambiar las sábanas de la cama y cambiar de lugar algunos objetos.

Pero ese es tan solo un ejemplo de todo lo que puede hacer, aquí le dejamos una lista de 12 rituales para hacer en Año Nuevo de la mano de las expertas consultadas:

1. Un baño de hierbas amargas para limpiar las energías negativas: es ideal bañarse de los pies a los hombros, pensando en que se están yendo las emociones negativas.

2. Después de las 12 de la medianoche salir del lugar donde se encuentre y entrar de nuevo con el pie derecho, así llamará a la buena suerte.

3. Escriba en una hoja todas las declaraciones de agradecimiento por los buenos y malos momentos del 2022 y haga también una lista de 12 deseos para el 2023. A la madia noche queme ambas hojas para luego soplar las cenizas al viento.

4. Para alejar la mala suerte queme muñecos de cartón o papel y ropa vieja. De paso le puede añadir las hojas del punto anterior.

5. Si quiere purificar sus energías para el 2023 tire sal a su espalda por encima de los hombros.

6. Para una buena despensa de comida durante el año siguiente deje en el plato algunos restos de lo que haya cenado hasta después de medianoche.

7. Si quiere encontrar el amor, el deseo y la pasión use calzones de color rojo o negro; si lo que quiere es dinero, use de color amarillo; si quiere salud, use blancos.

8. Si tiene mascotas, báñelas el 31 de diciembre para equilibrar las energías del 2023.

9. Métase debajo de la mesa segundos antes de la medianoche y si es mientras se come sus 12 uvas tendrá tanto el amor como el éxito.

10. Para los que quieren encontrar el amor de su vida compre tres velas rojas y enciéndalas a medianoche pidiendo el deseo con toda convicción.

11. Para atraer la estabilidad de sus relaciones brinde en una copa con champaña y dentro un anillo (o cualquier accesorio de oro) para así darle mayor duración a las relaciones en el año que llega (cuidado con tragárselo).

12. Para las buenas energías porte cristales limpios como el cuarzo cristal que protege, amplifica las energías positivas y purifica; el cuarzo rosa para el autoestima, amor propio y el autocuidado; la pirita para la economía, abundancia, prosperidad y agilidad mental y la turmalina negra para proteger de energías negativas, armonizar el aura, los chakras y los meridianos.