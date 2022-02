En el sentido estricto de la palabra no es una desextinción, sino más bien un hibridaje o una reintroducción de algunos pocos individuos de una especie extinta y sin variabilidad genética, unos organismos nuevos, débiles, sintéticos.

Si ya no existe el individuo, el ADN se tomaría de de algunos tejidos que se conserven y estructurar el genoma. Posteriormente, se estudiaría con qué especie viviente hay suficiente similitud para reconstruir con técnicas de clonación un animal híbrido. “Si no hay una especie cercana a nivel evolutivo, mediante edición genética se puede tratar de editar ese genoma base de la especie aún no extinta y acercarlo a la ya extinta”, puntualiza Gómez Martínez.

La edición genética se da con una técnica llamada Crispr-Cas9, conocida como las tijeras genéticas más precisas, que cortan fragmentos específicos de ADN para luego posicionarlos en otro lugar hasta reconstruir un conjunto de genes.

“No es un cruzamiento, no es reproducción, porque son animales ya muertos. Ese individuo cercano servirá como reservorio, como vientre receptor de un óvulo producido en laboratorios con clonaciones y edición, o en el caso de especies cercanas, como base para cambiar genes y hacerlo parecido al extinto”.

Gómez Ruiz, al igual que otros científicos, es muy clara: se trata de uno que otro ejemplar el que traerían a la vida, no toda una especie.

Para recuperar una especie no basta con un solo individuo, se requieren varios, y ojalá genéticamente diferentes, no solo clonados, para que sean capaces, por sí solos, de sobrevivir a condiciones como los cambios del ambiente o las plagas y enfermedades y para que puedan tener descendencia viable.

¿Para qué un mamut?

La idea de desextinguir animales genera debate. Por un lado, algunos científicos lo apoyan, como el paleontólogo de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Michael Archer: le dijo a National Geographic que si se trata de especies cuya desaparición fue causada por el ser humano, “es nuestra obligación intentar la desextinción”, como una deuda con la naturaleza. Estos animales desaparecidos cumplían en su momento funciones dentro de los ecosistemas que hoy, de volver, podrían suplir y traer de nuevo un equilibrio perdido en algunos hábitats.

Por otro lado, están quienes consideran que es jugar a ser Dios y causar alteraciones a los ecosistemas y, de hecho, parecen ser más los argumentos en contra. “Sería traer una especie a ocupar un lugar en el ecosistema que ya no tiene, a cumplir un rol que ya no tiene”, explica la bióloga.

La mayor oposición se centra en la ética: las implicaciones de experimentar con animales, de traer de nuevo a la Tierra un animal que desapareció porque en su momento no fue capaz de adaptarse y que hoy podría sufrir al intentar hacerlo o afectar a otros, causar enfermedades, infecciones, desequilibrios.

Otro de los argumentos es que el desarrollo científico y tecnológico que se requiere para desextinguir una especie podría ser utilizado para otros proyectos que ayuden a especies vivas, aquellas que están en riesgo de extinción o al mismo ser humano, con técnicas de reproducción en cautividad.

En términos económicos, es un proceso costoso que puede no valer la pena, porque como dice Gómez Ruiz, ese mismo dinero podría invertirse para preservar las especies de fauna y flora que ya están en peligro de desaparecer, pero que todavía no lo han hecho, como los grandes depredadores.