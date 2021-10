Leo, el restaurante colombiano que repite entre los mejores del mundo

The World's 50 Best Restaurants 2021, considerados como los premios Oscar del mundo gastronómico, fueron entregados ayer en Amberes (Bélgica), en un gala que fue retransmitida en directo a través de las redes sociales.

El restaurante danés Noma, situado en una antigua bodega en Copenhague, fue elegido como el mejor del mundo, en una ceremonia que además de distinguir a los mejores se publicó la lista de los 50 mejores establecimientos de 2021, en la que apareció un establecimiento colombiano, informó la agencia Efe

En el top figuró, en el puesto 46, el restaurante Leo, en Bogotá, (de la chef Leo Espinosa) después de haberse "reinventado", según la mención que se hizo en The World's 50 Best Restaurants 2021.

Leo, el restaurante de la chef colombiana Leonor Espinosa y de la sommelier Laura Hernández Espinosa, en 2019, el restaurante ocupó el puesto número 49 convirtiéndose en ese momento en el único colombiano dentro de la lista.

“Siento una gran satisfacción por este logro que no es personal sino colectivo. Un reconocimiento que funciona como plataforma no solo para reconocer al restaurante, si no porque es una buena oportunidad para que la cocina colombiana se vuelva más visible y de interés para un público exterior que aún no concibe el país como destino culinario”, dijo Espinosa a la agencia Colprensa.