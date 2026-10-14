Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

El dolor de perder una madre: la desgarradora lucha de Cristina Serrano Gnecco en la cuarta temporada del pódcast ¡Qué locura!

Con la historia de un proceso judicial estancado y la libertad del presunto responsable de la muerte de una madre, regresó ¡Qué locura! de lo que no se habla, el pódcast de Bumbox conducido por la periodista María Elvira Arango.

  • La cuarta temporada del pódcast de Bumbox abre su nuevo ciclo con el crudo y conmovedor testimonio de Cristina Serrano Gnecco. FOTO: Captura de video de YouTube @bumboxpodcast
    La cuarta temporada del pódcast de Bumbox abre su nuevo ciclo con el crudo y conmovedor testimonio de Cristina Serrano Gnecco. FOTO: Captura de video de YouTube @bumboxpodcast
  • Ella es Cristina Serrano Gnecco, la protagonista del primer capítulo de la cuarta temporada del pódcast. FOTO: Captura de video de YouTube @bumboxpodcast
    Ella es Cristina Serrano Gnecco, la protagonista del primer capítulo de la cuarta temporada del pódcast. FOTO: Captura de video de YouTube @bumboxpodcast
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Tras tres entregas y capítulos con historias de impacto nacional, ¡Qué locura! de lo que no se habla, el pódcast de Bumbox conducido por la periodista María Elvira Arango regresó este miércoles 14 de octubre con su cuarta temporada y nuevos relatos.

Esta nueva entrega trae en total nueve episodios concebidos con grandes protagonistas para diseccionar la salud mental a través de testimonios crudos, voces expertas y relatos que atraviesan los límites de lo cotidiano.

Le puede interesar: Así es el “Bluetoothing”, la peligrosa práctica de inyectarse sangre ajena que podría aumentar diagnósticos de VIH

Entre las historias de esta edición, el primer capítulo expone una de las heridas más profundas del país: el proceso de Cristina Serrano Gnecco tras el asesinato de su madre, María Mercedes Gnecco, ocurrido el pasado 5 de octubre de 2021.

Ella es Cristina Serrano Gnecco, la protagonista del primer capítulo de la cuarta temporada del pódcast. FOTO: Captura de video de YouTube @bumboxpodcast
Ella es Cristina Serrano Gnecco, la protagonista del primer capítulo de la cuarta temporada del pódcast. FOTO: Captura de video de YouTube @bumboxpodcast

Un duelo sin tregua en medio de los estrados judiciales

La madrugada del crimen cambió la vida de Cristina para siempre. La llamada del principal investigado, José Manuel Gnecco, anunciaba una supuesta entrada de ladrones que nunca ocurrió. Las investigaciones posteriores de la Fiscalía descartaron la presencia de terceros, dejando al descubierto una realidad devastadora.

”Me llama el mismo sujeto a las 10 de la noche del 5 de octubre de 2021 y me indica que se entraron unos tipos a la casa, que mi mamá los vio primero que él y que mi mamá alertó con un grito... y luego llama a la policía y luego se la llevan dándola él por muerta... y tenía signos vitales”, relató Cristina sobre la noche en que perdió a su madre.

Lejos de encontrar un cierre, la familia enfrenta un camino marcado por aplazamientos judiciales, recursos y la libertad del presunto responsable. Para Cristina, la ausencia de una sentencia firme impide todavía pasar la página.

“Cada tanto uno oye las noticias, habla con la gente en la Fiscalía y el caso no se ha cerrado, no se ha hecho justicia. Eso es como que no has podido terminar de enterrar a tu mamá. Uno se tiene que fraccionar un poquito para lidiar con estas cosas. Uno tiene que tener una parte de la personalidad recia, digna, fuerte, que se presente en esas audiencias y vea a la cara al presunto asesino de tu madre”, contó.

La memoria como trinchera y refugio

Entre expedientes y audiencias penales, el verdadero campo de batalla ocurre en la memoria. Recordar a María Mercedes —a quien llamaban cariñosamente Mersa— implica abrazar una infancia luminosa, marcada por la complicidad, la música de los Beatles y las tardes compartidas comprando quesitos saliendo del colegio.

Sin embargo, el trauma también devela secretos enterrados en el tiempo, como el pasado y las sombras de un entorno familiar complejo.

“Cosas que yo me vine a enterar después de su muerte es que ella en su adolescencia desarrolló un desorden que se llama tricotilomanía, durísimo... Y yo a veces me pregunto, porque entonces, claro, el mundo de los sueños... ¿Será que ella sí presentía de alguna forma que su fin era trágico...?”, reflexionó Cristina.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Actualmente, el pódcast, que también se puede ver y escuchar por plataformas como YouTube, se consolida como un espacio seguro para abordar los rincones más oscuros del dolor humano.

Según los creadores del podcast, cada episodio de esta cuarta temporada “invita a reflexionar” sobre la salud mental, la prevención y la necesidad colectiva de aprender a habitar las pérdidas que marcan un antes y un después en la vida.

También le puede interesar: ¿Los médicos recetan lo que usted necesita? Estudio cuestiona el marketing de las farmacéuticas

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde se estrena la cuarta temporada de ‘¡Qué locura! de lo que no se habla’?
La nueva temporada del pódcast se estrena este miércoles 14 de octubre con un episodio semanal disponible en las plataformas www.bumbox.com, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon y YouTube (donde también se puede ver en formato de video).
¿Quién es el sospechoso del asesinato de María Mercedes Gnecco y qué pasó en el caso?
El sospechoso señalado por la Fiscalía es su entonces esposo y primo hermano, José Manuel Génico. El crimen ocurrió la noche del 5 de octubre de 2021 en San Andrés; aunque él afirmó que se trató de un atraco por parte de terceros, las investigaciones descartaron la presencia de extraños y revelaron que la víctima duró agonizando cerca de 40 minutos sin recibir auxilio oportuno.
¿En qué estado se encuentra hoy el proceso judicial contra José Manuel Génico?
Actualmente, el caso continúa en los juzgados sin una sentencia definitiva y José Manuel Génico se encuentra en libertad. La resolución del proceso se ha prolongado debido a múltiples audiencias, aplazamientos, recusaciones a magistrados y recursos legales interpuestos por las partes.
¿Quiénes son los invitados confirmados para la cuarta temporada del pódcast?
Además de Cristina Serrano Gnecco, la temporada contará con el cantautor Santiago Cruz y su esposa María Paz Mateus (adicciones); una joven identificada como Gato (identidad therian); Ana María Zuluaga (fobias); Manuela Ospino (espectro autista); Chichila Navia y Jorge Espinosa (desórdenes alimenticios); Yadira Perdomo ( bullying); Darcy Quinn (duelo parental) y Wilfrido Vargas (ansiedad y depresión).

Temas recomendados

Investigación
Cultura
Mujeres
Entretenimiento
Justicia
Periodismo
Redes sociales
Virales
Judicial
Tendencias
Salud mental
Podcasts
Muerte
Crímenes
Videos
Periodistas
Historia
Comunidad
Plataformas digitales
Historia de vida
Colombia
Bogotá
Cundinamarca
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form