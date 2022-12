Por Juan Alcaraz S.

Ángel García Rocha todavía está aterrizando del sueño que cumplió hace menos de 72 horas. Ha dormido muy poco. Ángel es la persona que está detrás de Fifi Estah, la ganadora de la quinta temporada del programa de televisión mexicano La Más Draga en el que compitieron artistas drag queens de varios países de Latinoamérica. Fueron dos semanas y tres días los que duró la grabación. Días de encierro, tensión. Una competencia en la que Fifi Estah tenía claro algo desde el comienzo: ganar todos los capítulos. Era poner a prueba su versatilidad artística, porque además de bailar y hacer acrobacias, también canta. Tiene 29 años y a los 22 comenzó a hacer drag. Su familia es la más feliz de tener en la casa a "la más" de la quinta ola. Desde niño ha sido su soporte: lo llevaban a clases de gimnasia, baile, actuación y canto. Es un artista muy polifacético: a los 11 ya peinaba a su mamá y hermana, y a los 15 maquillaba para efectos especiales. Para la final, su papá lo apoyó económicamente porque "fue una inversión muy grande" y los sobrinos son sus fans número uno. Luego de llevarse el título del programa en el Arena CDMX con capacidad para 22.000 personas, Fifi Estah habló con EL COLOMBIANO sobre la nueva etapa que acaba de comenzar en su vida.

¿Qué tanto cuesta ser drag? "Cuesta mucho dinero, esfuerzo, tiempo, pasión, mucho de todo, pero me encanta hacerlo, es un arte incómodo que me encanta". ¿Qué aprendió de La Más Draga 5? "Fue una experiencia increíble, la pasé muy bien. Las compañeras que conocí son muy talentosas, son tan perfectas, tan pulidas, haber estado con estas dragas a este nivel fue un sueño hecho realidad. Me dejó muchas cosas buenas, mejoré del inicio a la final". ¿Qué mejoró técnicamente? "El maquillaje, sin duda Letal nos ayudó a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, la raya en la ceja me la hacía súper cuadrada, ahora la cambié y me gusta más, me enseñó a cómo pegar las pestañas. El vestuario también aprendí con quién hacerlo y con quién no, y qué ideas decir para que salga, lo que funciona en mí". Uno de los trajes de la final fue muy representativo para usted... "Sí, mostré a Michoacán un estado de acá de México de donde soy, mostré varios lugares donde normalmente pasaba las vacaciones con mi familia, por eso había la lancha con las redes a los lados y con los pescados, la pirámide de la zona arqueológica de Las chácaras. Me convertí también en colibrí, tenía los dobleces de la falda y la lentejuela, muy representativos de acá". ¿Su familia qué le ha dicho? "Están felices. Mis papás no pudieron estar en el Arena porque estaban de viaje, pero estuvieron muy pendientes, vieron la final juntos, me mandaban videos de la coronación, me llamaron llorando. Mi hermano tiene un grupo de WhastApp con todos sus amigos y me apoyaron, me donaron dinero. Mis sobrinos me mandaban notas de voz hablando sobre lo que pensaban de los capítulos. Es muy padre que mi familia me conozca tal cual soy".

¿En cuál momento de la competencia pensó que sería eliminada? “Cuando no quedaba en las más, en mi cabeza solo pasaba que si no ganaba los retos me iba, me daba mucho miedo quedar en las menos. En el primer reto que gané, la más fuerte, sentí mucho miedo porque mi traje realmente era muy sencillo, lo mejor era la estructura que tenía al frente”. ¿Qué sintió en la semifinal cuando le tocó irse al reto de doblaje con Liza Zan Zuzzi? “Se sintió feo porque es de mis mejores amigas, una persona increíble, muy humilde. La conocía antes de entrar a la competencia y compartimos mucho. Cuando nos dijeron nos miramos y pensé no manches, no se pasen de lanza, era una de las dos que se tenía que ir. Más de que susto, era sentir que una de las dos se iría sabiendo que las dos queríamos llegar a la final, estar juntas ahí”. ¿Cómo lograba sostenerse mentalmente dentro de la competencia? “Todo el tiempo estábamos sobre presión, a veces dormíamos poco por algún motivo, asuntos técnicos o algo. Fue muy pesado física y mentalmente, mucho desgaste por el tener que maquillarse, la falta de sueño, pruebas físicas. Y mentalmente todos los días era la presión de saber que iba a salir alguien y que no fuera yo”. El día que fueron las participantes de la temporada pasada, ¿cómo se sintió? “Muy feliz porque me tocó con Cpher, venía muy preocupado por estar días atrás en casi las menos, me preguntaba si era que no funcionaba lo que estaba haciendo, lo que traje, mis conceptos”.

Pero hubo una tensión con Aviesc Who? durante ese capítulo... “En ese momento estaba confundido porque se fue contra mí, dije que no me entregaba información sobre los trajes que mandé a hacer, nunca dije que me quedó mal, y ella lo malinterpretó a lo que dijeron las demás, a las que sí les quedó mal”. ¿Cómo le fue con las participantes colombianas? “Amo a Gretha, se me hace una persona muy inteligente, lista, creativa y súper buena onda. Nos hicimos muy amigas desde las audiciones y luego en la temporada. Con Light Kiing me la llevé bien, era mi roomie”. ¿Letal es tan dura como parece? “No fue dura, creo que lo que pasaba era que no le entendíamos lo que quería decir o no lo sabía explicar. Raquel tampoco, era muy directa con los comentarios. La que sí sentí más ruda fue Yari y no solo conmigo, sino con todas”. ¿Qué se siente ser la ganadora sabiendo que a lo último no era de las favoritas del público? “Creo que la gente muchas veces no entendía los conceptos, yo no me quedaba con lo básico, trabajaba para hacer cosas diferentes, al deconstruirlo tanto la gente no lo entendía”.