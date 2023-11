Sin embargo, esta acción no ha estado exenta de controversias, ya que algunos críticos argumentan que está explotando la pobreza para su propio beneficio, además de cuestionar la sostenibilidad de los pozos.

A pesar de la intención detrás de la iniciativa, algunos en las redes sociales criticaron al creador de contenido, a pesar de los múltiples elogios que ha recibido por parte de los internautas. Algunos han acusado a MrBeast de aprovecharse de la pobreza ajena para aumentar su propia visibilidad y ganancias.

En respuesta a las críticas, MrBeast emitió un comunicado defendiendo sus acciones: “ya sé que me cancelarán porque subí un vídeo ayudando a la gente y, para ser 100% claro, no me importa. Siempre voy a usar mi canal para ayudar a la gente y tratar de inspirar a mi audiencia a hacer lo mismo”, publicó el influencer en sus redes sociales.

