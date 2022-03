Son tantos y tan diversos, que no se pueden catalogar a simple vista. Su peligro dependerá de su tipo y del alimento en el que se encuentre, pero la única recomendación general es que puede ser peligroso y es mejor que no consuma lo que no conoce. Le explicamos qué hacer de la mano de Nataly Gómez, profesora investigadora del grupo de Taxonomía y Ecología de Hongos de la Universidad de Antioquia y de Paola Zapata Ocampo, docente de la Facultad de Ciencias y Biotecnología de la Universidad CES.

Al final, ¿qué hacer con el pedacito de la arepa al que le salió ese hongo? ¿Se puede uno comer las fresas y los tomates así? Gómez explica que cuando uno ve los microscópicos en la comida ya por dentro llevan un largo proceso de degradación del alimento, por lo que no es nunca aconsejable comerlo. Quiere decir que ya ha “colonizado” áreas más grandes que las que se ven y que puede enfrentar a quien lo coma a alergias, enfermedades y demás malestares. “ No es que vayamos a morir por comernos esa arepa, depende del sistema inmune, pero igual no se aconseja”.

¿Qué enfermedades causan?

Dependerá de la cantidad ingerida, del tipo de hongos y de cómo el organismo de cada persona reaccione. “Habrá quien se coma una sola fructificación de algún hongo y le dé dolor de estómago, y habrá a quienes esa misma cantidad les dé diarrea o vómito”, dice Gómez. Además, hay unos que tienen una sola toxina, otros que tienen varias y hay quienes, incluso, son alérgicos a algunos hongos. Zapata añade que tanto humanos como otros animales pueden ser los afectados con: alucinaciones, vómito, diarrea, intoxicaciones, sudoración excesiva, dolor, dolor torácico, fatiga, taquicardia, dificultad respiratoria, colapso cardiovascular hasta la muerte.

¿Se pueden diferenciar?

Es difícil conocer todos los tipos de hongos y reconocer cuáles sí y cuáles no se comen. No hay técnica, diferencias por colores o por formas, para reconocerlos, y no hay procesos para quitarles toxicidad. “Es un mito que hervirlos durante una hora les quita lo tóxico, porque hay hongos que no se dañan con nada”, explica Zapata. Por lo tanto, la única forma de reconocerlos será con estudios de laboratorio o con conocimiento adquirido. La recomendación es la misma: no se coma los hongos que no conoce, no se coma los que se encuentra por ahí, no se coma esa arepa o ese pan y, si quiere consumir los que son comestibles, vaya a comercios y consulte con expertos.