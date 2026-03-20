¿Qué es el looksmaxxing? Conozca la nueva tendencia de belleza impulsada por los hombres

¿La perfección existe en la figura humana? Ese es un enigma que lleva siglos inundando de teorías cambiantes a la sociedad y que en realidad le ha hecho más daño que bien. En siglos atrás (como en XVI y XIX) la mujeres robustas, por ejemplo, eran el adalid de la perfección y la belleza femenina: “Las formas voluptuosas, caderas amplias y senos abundantes eran símbolo de salud, riqueza y estatus social, reflejado en el arte barroco, por ejemplo”, cuenta la web de la National Geographic. Ni que hablar de la delgadez –que se volvió extrema en la década de los 90– que ha tenido varios periodos como símbolo de belleza. Ahora llega el looksmaxxing, que según la web médica del Instituto Maxilofacial, en España, viene del inglés, de mezclar las palabras look, que significa apariencia, y maxxing, maximizar “y se refiere a todas aquellas prácticas que buscan mejorar la apariencia física al máximo. Esto incluye desde cambios en el estilo de vida (mejorar la postura, la dieta o el cuidado de la piel) hasta procedimientos médicos y estéticos como la ortodoncia, la armonización facial o la cirugía”

Es una tendencia que, según explica la BBC, ha sido popularizada en redes sociales por los hombres. “Muchos han incorporado a su rutina una serie de hábitos diarios: desde entrenamientos en el gimnasio y cuidados de la piel (lo que se conoce como softmaxxing), hasta el consumo de hormonas de crecimiento y péptidos no regulados. En el extremo más radical —conocido como hardmaxxing— algunos llegan incluso a golpearse los huesos de la cara (bone smashing) o a someterse a cirugías de mandíbula para ‘ascende’” en la jerarquía del atractivo y lograr una apariencia que recuerda a la de un neandertal”, detallaron en la BBC. Puede leer: ¿El bornout es una epidemia? El 80% de los trabajadores menores de 34 años está en “modo supervivencia” El instituto médico explica que el término looksmaxxing ha ganado popularidad no solo en redes sino también en foros de belleza “y entre quienes buscan mejorar estratégicamente su imagen física. Si bien puede sonar moderno o incluso superficial, detrás de este concepto se esconde una realidad cada vez más común: el deseo de optimizar conscientemente nuestra apariencia”. En parte son muchos los hombres jóvenes que compartieron en redes las frustraciones con su apariencia física y buscaban métodos extremos “(y a veces poco realistas o incluso peligrosos) para ‘mejorar’ su aspecto. En esos primeros espacios, el enfoque era bastante tóxico: la estética se consideraba la única fuente de autoestima, se idealizaban rasgos muy específicos (mandíbulas extremadamente angulosas, rostros perfectamente simétricos) y se promovían métodos caseros o sin supervisión”.

Desde el instituto médico también aseguran que ya las prácticas se han extendido a las mujeres: “Aunque sus orígenes están ligados a foros masculinos, hoy en día el ‘looksmaxxing’ se ha extendido a todos los géneros y edades, evolucionando hacia un enfoque más saludable, individualizado y con apoyo profesional”. Han sido muchos los profesionales desde odontólogos, cirujanos, dermatólogos, entrenadores y hasta psicólogos, comenzaron a intervenir en el debate, desmintiendo exageraciones y ofreciendo una visión más saludable y realista del embellecimiento físico. Aún así, siguen jóvenes que no acuden al apoyo profesional y aquí es donde esta práctica se torna peligrosa. Hay personas, como detalla la BBC, que usan aplicaciones de análisis facial que examina sus fotografías y le indica qué rasgos podría mejorar. “Uno de los mayores influencers de este mundo es Braden Peters, conocido como ‘Clavicular’: un joven de 20 años de mandíbula muy marcada que, en la jerga del looksmaxxing, sería un giga chad, es decir, un 10 sobre 10”. A Peters le han hecho ya reportajes en medios como New York Times.

Peligros identificados