¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el tipo de tumor que le detectaron al papa León XIV?

El papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar después de someterse a una cirugía para extirparle un nódulo en el pulmón derecho. El procedimiento, realizado en el Hospital Gemelli de Roma, duró 90 minutos y terminó sin complicaciones, según informó el Vaticano. El pontífice, de 71 años, fue intervenido luego de que los médicos detectaran una lesión durante unos controles rutinarios. Aunque inicialmente se había informado que el nódulo estaba contenido y había sido identificado en una fase muy temprana, el análisis del tejido extraído confirmó que se trataba de un tumor maligno.

Los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora señalaron que la intervención se realizó con el objetivo de garantizar una resección radical del tumor. Durante la operación, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Lea más: Operación del papa León XIV fue exitosa, pero médicos confirmaron que el tumor en su pulmón era canceroso La Santa Sede informó que la cirugía fue exitosa y no presentó complicaciones. “Tras la intervención, el Papa despertó con normalidad y, después de un breve período de observación, regresó a su habitación”, indicó el parte médico. Pero ¿qué significa este diagnóstico, cuáles son los síntomas de este tipo de cáncer y qué posibilidades de recuperación existen?

¿Qué es un adenocarcinoma pulmonar?

El adenocarcinoma es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares que recubren determinados órganos. De acuerdo con la Clínica Cleveland, estas glándulas producen sustancias como el moco y los jugos digestivos. Cuando sus células comienzan a alterarse o a multiplicarse sin control, pueden desarrollar tumores. En los pulmones, este cáncer aparece en las células encargadas de producir mucosidad y es el tipo de cáncer pulmonar más frecuente en el mundo. Uno de los aspectos importantes de esta enfermedad es que puede presentarse tanto en personas fumadoras como en quienes nunca han consumido tabaco. Aunque el tabaquismo constituye uno de los principales factores de riesgo, no es la única causa asociada con su aparición. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que entre el 50% y el 60% de los cánceres de pulmón diagnosticados en personas que nunca han fumado corresponden a adenocarcinomas.

Entre el 50% y el 60% de los cánceres de pulmón diagnosticados en personas que nunca han fumado corresponden a adenocarcinomas. FOTO: Magnific.

Por eso, la ausencia de antecedentes de tabaquismo no descarta la posibilidad de desarrollar este tipo de tumor.

¿Cuáles son los síntomas del adenocarcinoma pulmonar?

La tos persistente o crónica puede ser una de las primeras señales de la enfermedad. Sin embargo, sus manifestaciones varían de una persona a otra y pueden confundirse con las de otras afecciones respiratorias. Según la Clínica Cleveland, entre los síntomas que pueden aparecer están: - Tos crónica. - Expulsión de saliva o mucosidad con pequeñas cantidades de sangre. - Dificultad para respirar. - Dolor en el pecho. - Sibilancias, es decir, silbidos al respirar. - Ronquera. La presencia de estos síntomas no significa necesariamente que una persona tenga cáncer de pulmón. Pero, si persisten o aparecen señales de alarma, es importante acudir a una valoración médica.

¿Cómo se trata y cuáles son las posibilidades de recuperación?

El tratamiento depende de las características del tumor y de la etapa en la que se encuentre la enfermedad. Cuando el adenocarcinoma pulmonar se detecta en una fase temprana y es posible retirarlo, la cirugía suele ser una de las principales alternativas. El objetivo es extirpar el tumor y el tejido circundante necesario para eliminar la lesión cancerosa. Siga aquí: Vaticano confirma que se están haciendo pruebas para saber si el cáncer en el pulmón del papa León XIV se extendió En el caso del papa León XIV, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. El médico Elmer Huerta explicó que este órgano tiene tres lóbulos y que, durante este tipo de intervención, también se toman muestras de los ganglios linfáticos del tórax para determinar si las células cancerosas se han extendido más allá del lugar donde se originó el tumor. Los resultados de estos análisis serán determinantes para establecer los siguientes pasos. Según Huerta, todavía es necesario conocer el tamaño del tumor, si estaba delimitado o había invadido el tejido pulmonar circundante y si comprometió los ganglios linfáticos. Estos factores pueden cambiar las decisiones sobre el tratamiento que debe recibir el paciente.

Segmentación de los pulmones. FOTO: unPROFESOR.

Cuando el tumor está localizado y la cirugía logra extirparlo por completo, la intervención puede ser suficiente. Sin embargo, si los análisis revelan características que indiquen un mayor riesgo o evidencias de que la enfermedad se ha extendido, los especialistas podrían recomendar tratamientos adicionales. Huerta también explicó que el análisis de las alteraciones genéticas del tumor puede ayudar a seleccionar tratamientos dirigidos o inmunoterapia, dependiendo de las características de la enfermedad. Por ahora, el Vaticano no ha informado si el pontífice necesitará alguna terapia adicional, como quimioterapia o inmunoterapia. Aunque las posibilidades de curación suelen ser mayores cuando el cáncer se detecta en una etapa temprana, todavía no es posible establecer el pronóstico del pontífice únicamente con la información disponible sobre la cirugía. El diagnóstico se conoció después de que el propio León XIV hablara sobre el nódulo durante el rezo del Ángelus del domingo. En esa ocasión, explicó que la lesión estaba “contenida” y había sido detectada “en una fase muy temprana”, por lo que los médicos le recomendaron extirparla. Su agenda fue despejada hasta el 20 de octubre para facilitar su recuperación. El pontífice tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, aunque todavía no está claro si la intervención y el periodo de recuperación modificarán esos planes. El viaje contempla varios desplazamientos, incluidos vuelos y trayectos en helicóptero, así como visitas a zonas de gran altitud en Perú. Antes de la cirugía, León XIV había manifestado que mantenía su intención de realizar la visita apostólica. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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