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¿Los médicos de EE. .UU. formulan ketamina? Comparan el caso del hijo de Cindy Crawford con el de Matthew Perry

Presley Gerber y Matthew Perry habrían muerto por el mal uso de ketamina. Foto: Getty.

Según TMZ, un médico de Presley Gerber le habría recetado ketamina pese a que el modelo había hablado con personas cercanas sobre sus problemas con esa sustancia antes de su muerte.

  • ¿Los médicos de EE. .UU. formulan ketamina? Comparan el caso del hijo de Cindy Crawford con el de Matthew Perry
El Colombiano
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hace 3 horas
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Personas que mantenían contacto regular con Gerber y que, según TMZ, tienen conocimiento directo de la situación, afirmaron que un médico le administraba ketamina aunque conocía sus antecedentes de drogadicción. El medio señaló que la ketamina puede utilizarse en tratamientos relacionados con la drogadicción, pero no está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para ese propósito.

De acuerdo con las fuentes citadas por TMZ, el consumo de ketamina era un problema recurrente para Gerber. Amigos cercanos estarían molestos por la prescripción y consideran que el médico debería ser procesado.

Siga leyendo: Murió Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, en un centro de rehabilitación a los 27 años

TMZ aclaró que todavía no se conoce qué sustancias había en el organismo de Gerber cuando murió. El medio también indicó que el modelo había hablado abiertamente con amigos cercanos sobre sus problemas con la ketamina antes de fallecer.

El caso fue comparado por TMZ con el de Matthew Perry, quien murió en 2023 y había recibido ketamina para tratar depresión y ansiedad. Posteriormente, obtuvo la sustancia de otras fuentes, entre ellas Jasveen Sangha, quien fue condenada a 15 años de prisión por su papel en la muerte del actor, según TMZ.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿La ketamina está aprobada en Estados Unidos para tratar la drogadicción?
No. Según la información citada por TMZ, la ketamina puede utilizarse en algunos tratamientos relacionados con las adicciones, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no la ha aprobado específicamente para tratar la drogadicción.
¿Qué dicen las fuentes de TMZ sobre la prescripción de ketamina a Presley Gerber?
Las personas citadas por TMZ afirman que un médico le recetó ketamina pese a conocer sus antecedentes de consumo problemático de esa sustancia. Amigos cercanos consideran que esa actuación debería ser investigada y que el médico podría enfrentar consecuencias legales.
¿Por qué se compara el caso de Presley Gerber con el de Matthew Perry?
TMZ establece la comparación porque ambos tenían antecedentes de problemas relacionados con sustancias y habían recibido ketamina en contextos médicos. En el caso de Perry, una investigación judicial determinó que obtuvo la droga de fuentes adicionales distintas a las prescritas.

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