Año tras año, cientos de aves, como muchos otros animales, abandonan el invierno de sus hogares para emprender una aventura en busca de comida. No llevan municiones. No llevan buzos afelpados para soportar la inclemencia de los vientos. No llevan nada. Solo guardan entre sus alas la obligación de volar. Ese fenómeno está relacionado a los cambios estacionales o las modificaciones ambientales a los que se ven enfrentadas en sus lugares de residencia para seguir adelante con sus vidas, por lo que tienen que adaptarse y movilizarse a zonas en las que sí puedan suplir sus necesidades.