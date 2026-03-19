¿Por qué no es bueno tomar sueros de hidratación oral y bebidas deportivas todos los días?

Para muchos, se ha vuelto costumbre calmar la sed con sueros de hidratación oral o bebidas deportivas. Estas opciones, en algunos casos, se justifican como alternativas más saludables frente a las gaseosas o los jugos de caja, por ejemplo. Pero ¿qué tan cierto es esto?
Ante estos nuevos hábitos, especialistas y entidades han hecho un llamado para tomar precauciones frente al consumo frecuente de estas bebidas. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha sido uno de ellos, quien en un comunicado pidió realizar un uso “autorizado y correcto de los sueros de hidratación y de rehidratación oral”, al tiempo de recordar que estos son medicamentos de venta sin fórmula médica.
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Para comprender estas advertencias lo primero que hay que tener en cuenta es cómo se hace y para qué sirven estos sueros. Compuestos principalmente por agua, sales minerales (sodio, potasio, cloro) y glucosa (azúcar), estas bebidas deben utilizarse cuando haya que reponer líquidos y electrolitos en situaciones de deshidratación que puede ser causada por vómitos, diarrea, sudoración excesiva o por tomar poca agua.
Al ingerirlos, los sueros hidratantes ayudan al cuerpo a recuperarse porque no solo aportan agua, sino también sales minerales y un poco de azúcar, lo que permite que el intestino absorba los líquidos de forma más rápida y eficiente; el azúcar facilita la entrada del sodio a la sangre y este, a su vez, arrastra el agua, logrando rehidratar el organismo, restablecer el equilibrio de líquidos y reponer electrolitos esenciales para el buen funcionamiento de músculos y nervios.