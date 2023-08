El insomnio parece tener preferencia por visitar las noches de las mujeres más que las de los hombres. Pero, ¿qué factores entrelazados podrían explicar por qué las mujeres tienden a sufrir más de insomnio que los hombres?

En el estudio Diferencias de género en los trastornos del sueño, publicado en la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos, indica que mientras las mujeres se hacen mayores y pasan por períodos fisiológicos normales, como la pubertad, la menstruación, el embarazo y la menopausia, tienden a tener alteraciones en los patrones de sueño, por lo tanto, la investigación respalda la prevalencia de insomnio femenino sobre el masculino.

Aunque no existe una única respuesta definitiva, varios factores contribuyen a la discrepancia entre los géneros en términos de insomnio. Uno de los elementos clave es la interacción entre la biología, las hormonas y los aspectos psicológicos de la vida moderna.

Las fluctuaciones hormonales son una característica inherente de la vida de las mujeres, especialmente durante el ciclo menstrual, el embarazo y la menopausia. Estos cambios pueden tener un impacto directo en la calidad del sueño. Los expertos han observado que las fluctuaciones hormonales pueden desencadenar dificultades para conciliar el sueño y mantenerlo durante la noche.

Lea también: ¿Despierta cansado? Podría tener apnea del sueño

El ciclo menstrual no solo desencadena los cambios fisiológicos característicos, sino que también puede influir de manera notable en el patrón de sueño. A lo largo de las diferentes fases del ciclo, los cambios hormonales pueden generar un impacto en el bienestar emocional, el estado de ánimo y los síntomas físicos, explicó Fiona Baker, directora del Programa de Investigación del Sueño en SRI International, a The New York Times.

Baker indicó que la menstruación puede provocar cambios en el estado de ánimo como ansiedad o depresión y los síntomas físicos como los cólicos, la hinchazón y la sensibilidad en los senos pueden afectar la comodidad física y la calidad del sueño.

Lea también: La ciencia del sueño: ¿cuál es la mejor postura para dormir?, esto dicen los expertos

Otro aspecto para considerar es la menopausia. Las mujeres posmenopáusicas también tienen mayor riesgo de desarrollar apnea obstructiva del sueño, puesto este cambio hormonal puede generar que las vías respiratorias se relajen, lo cual impide mantener un patrón de sueño ininterrumpido, según indicó Baker a ese medio.

Los roles multifacéticos que muchas mujeres desempeñan también pueden contribuir al aumento de las dificultades para dormir. Las responsabilidades laborales, el cuidado de los hijos, la administración del hogar y otras obligaciones pueden resultar en una carga mental significativa. El estrés derivado de estas responsabilidades puede traducirse en dificultades para conciliar el sueño al final del día.

También, las actividades antes de acostarse, como el uso de dispositivos electrónicos y el consumo de contenidos estimulantes, pueden interrumpir el proceso natural de relajación que precede al sueño. Las mujeres también pueden ser más propensas a llevar a cabo tareas multitarea en la cama, lo que afecta negativamente su capacidad para desconectarse y dormir.

A pesar de esta disparidad de género en el insomnio, las soluciones no son exclusivas para las mujeres. Adoptar prácticas de higiene del sueño, como establecer horarios regulares de acostarse y levantarse, crear un ambiente propicio para el descanso y limitar la exposición a dispositivos electrónicos antes de dormir, puede ser beneficioso tanto para hombres como para mujeres.

Este artículo fue realizado con apoyo de Inteligencia Artificial*