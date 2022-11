En Colombia, la tendencia de hacer chistes o comentarios sobre los hombres refiréndose a ellos como “rimel” la disparó Lina Tejeiro en su cuenta de Twitter, en la que, al parecer, le mandó un mensaje a su expareja, el cantante antioqueño Juan Duque.



“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, trinó la actriz.



Juan Duque cogió rápido la indirecta y le respondió a la actriz cambiándose su nombre en Twiter por Rímel Albeiro.