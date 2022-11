Mientras está preparando el almuerzo, haciendo ejercicio, sacando a su perro a pasear por el barrio o preparándose para dormir, usted podría a la vez escuchar un pódcast de salud mental. Si bien este es un formato que no es novedoso (ya existía a inicios del siglo XXI) los temas de abordaje se han transformado y dirigido hacia la salud mental que ahora ha cobrado más importancia. Pero eso no ha sido por azar: las necesidades de una sociedad permeada por trastornos mentales y suicidios lo han exigido.

Si bien los pódcast no son un reemplazo de las terapias individuales, dice Laura Restrepo, estos programas creados por profesionales en salud o que son invitados por los creadores, son imprescindibles para muchas personas que buscan una estabilidad en sus vidas.

“Ahora las personas están mirando hacia adentro y quieren escuchar lo que los programas tienen por decir. Ellos les ofrecen una posición muy cómoda a los consumidores porque escuchan desde el anonimato, se pueden sentir identificados desde la casa o cualquier lugar pero no tienen que responderle a nadie, no hay que hacer cambios verdaderos, no hay que transformarse, no hay una confrontación personal como se suele hacer en las terapias”, explica Laura Restrepo.

Las terapias son un proceso de introspección más profundo y personalizado y Restrepo espera que, las personas que consumen estos programas, también se animen a ir a terapia, no solo si tienen un trastorno mental, también pueden hacerlo como un proceso de autoconocimiento.

En eso concuerda la psicóloga Verónica Echeverry de Uniremington, quien explica que los pódcast más que reemplazar una terapia son un apoyo para la persona que busca mejorar su vida pero es importante que tenga en cuenta qué tipo de persona le está hablando a través de sus audífonos. No todos son personajes con información verídica o incluso, podría tratarse de un programa de ficción. Así que debe ser cuidadoso.

“Este fenómeno ha cogido fuerza pero se debe aprender a controlar. Hay que tener en cuenta si las personas que hablan realmente son profesionales en salud, si hablan desde la emocionalidad o lo racional con aportes científicos y fuentes testimoniales confiables”, dice Echeverry.