“Qué pena que contraten cualquier cosa”: periodista peruano descalifica a camarógrafo en vivo y genera críticas

El reconocido periodista peruano Augusto Thorndike protagonizó un tenso momento durante una emisión de Willax Televisión, cuando interrumpió en vivo el reporte de su compañera Maricarmen y pidió echar al camarógrafo. Thorndike aseguró que los movimientos de cámara le estaban provocando mareo y atacó la manera en que se estaba realizando la cobertura.
“Me mareo, Maricarmen, me mareo, ¿ya? Cuando consigas un camarógrafo profesional, me avisas. ¿Ya? Gracias”, dijo Thorndike a su compañera e interrumpió en vivo la transmisión.
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