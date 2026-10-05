Pasajera se desmayó en vuelo de Avianca tras usar péptidos sin supervisión: médico acudió a auxiliar

Una pasajera de un vuelo nacional de Avianca tuvo que recibir atención médica durante el trayecto después de desmayarse y presentar niveles bajos de glucosa y presión arterial. Un médico que viajaba a bordo acudió a auxiliarla y encontró en su bolso una jeringa con péptidos que, según la acompañante, la mujer había comprado por internet para perder peso. El caso fue contado por el doctor Yeimer Ortiz, médico internista, quien viajaba en el mismo vuelo y respondió al llamado de la tripulación cuando preguntaron si había un profesional de la salud entre los pasajeros. Ortiz relató que encontró a la mujer desmayada y fría, aunque con pulso. Por las condiciones en las que la encontró, inicialmente pensó que podía tratarse de una hipoglucemia. El médico le preguntó entonces si tenía diabetes. La mujer respondió que no y que ya no padecía esa enfermedad. Fue en ese momento cuando el pasajero que se encontraba a su lado le informó al médico que la mujer se había aplicado previamente una sustancia en el abdomen utilizando una jeringa.

Ante la información entregada por el pasajero, revisaron el bolso de la mujer y encontraron una jeringa con péptidos. Ortiz preguntó a la acompañante qué era la sustancia y si hacía parte de algún tratamiento. De acuerdo con el relato del médico, la mujer había comprado el producto por internet y otra persona se lo había vendido. Además, señaló que la pasajera estaba utilizando la sustancia con el propósito de perder peso. Durante la atención, el internista tomó algunos signos de la mujer. Según explicó, la pasajera presentaba una presión arterial de 80/50 y una glucosa cercana a 50. Ante esta situación, le dieron rápidamente algo dulce para consumir mientras continuaba la atención durante el vuelo. Finalmente, el avión aterrizó sin inconvenientes y la pasajera fue evacuada para recibir atención médica. Según Ortiz, la mujer posteriormente parecía encontrarse mejor.

¿Qué dijo Avianca sobre lo ocurrido?

La aerolínea agradeció al doctor Yeimer Ortiz por haber intervenido durante el vuelo y brindar su apoyo médico a la pasajera. “Doctor Yeimer, queremos expresarle nuestro agradecimiento por haber brindado su apoyo médico durante el vuelo. Su intervención fue fundamental para atender la situación a bordo y representa un acto de generosidad que valoramos profundamente”, señaló Avianca. La pasajera fue trasladada para recibir atención médica después del aterrizaje. El episodio quedó registrado por el médico como un llamado de atención sobre el uso de sustancias adquiridas por internet para bajar de peso y la importancia de contar con acompañamiento profesional.

Estas son las alertas de los especialistas sobre los péptidos para adelgazar

La Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) advierte que el principal riesgo no está en los péptidos como categoría, sino en utilizar productos de origen desconocido, sin respaldo sanitario y sin valoración médica. Según los especialistas, cuando una sustancia se adquiere por internet o mediante vendedores informales, el paciente puede desconocer qué contiene realmente. Un producto de procedencia incierta podría tener una concentración diferente a la indicada, estar contaminado con microorganismos, contener sustancias tóxicas, provocar reacciones alérgicas o interactuar con otros medicamentos. Además, su uso sin valoración profesional puede retrasar el diagnóstico de enfermedades o afectar el manejo de condiciones relacionadas con la glucosa, los riñones, el hígado o el sistema endocrino. La ACE señala que se requiere especial precaución en personas con enfermedades previas del páncreas, la vía biliar, el riñón, el hígado o el corazón, así como en pacientes con determinados antecedentes de cáncer o trastornos hormonales. También recomienda especial cuidado en mujeres embarazadas o en lactancia, niños, adultos mayores y personas que toman determinados medicamentos. Los endocrinólogos hacen, sin embargo, una precisión: no todos los péptidos son ilegales ni peligrosos. Existen medicamentos de esta familia que cuentan con evidencia científica, registro sanitario y usos médicos específicos. La diferencia está en el respaldo del producto, su indicación y el seguimiento de un profesional de la salud.

Los especialistas recomiendan consultar a un profesional de la salud antes de utilizar péptidos o medicamentos para bajar de peso y advierten sobre los riesgos de productos adquiridos por canales informales. FOTO: Magnific.