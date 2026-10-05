Pasajera se desmayó en vuelo de Avianca tras usar péptidos sin supervisión: médico acudió a auxiliar

Una pasajera de un vuelo nacional de Avianca tuvo que recibir atención médica durante el trayecto después de desmayarse y presentar niveles bajos de glucosa y presión arterial. Un médico que viajaba a bordo acudió a auxiliarla y encontró en su bolso una jeringa con péptidos que, según la acompañante, la mujer había comprado por internet para perder peso.
El caso fue contado por el doctor Yeimer Ortiz, médico internista, quien viajaba en el mismo vuelo y respondió al llamado de la tripulación cuando preguntaron si había un profesional de la salud entre los pasajeros.
Ortiz relató que encontró a la mujer desmayada y fría, aunque con pulso. Por las condiciones en las que la encontró, inicialmente pensó que podía tratarse de una hipoglucemia.
El médico le preguntó entonces si tenía diabetes. La mujer respondió que no y que ya no padecía esa enfermedad.
Fue en ese momento cuando el pasajero que se encontraba a su lado le informó al médico que la mujer se había aplicado previamente una sustancia en el abdomen utilizando una jeringa.