Es falso el rumor de que León XIV encubrió abusos; esta es la verdad que revela la diócesis de Perú

Respecto a otros señalamientos contenidos en el comunicado de SNAP, como la supuesta tolerancia de Prevost hacia un sacerdote acusado en Chicago en el año 2000, la Diócesis de Chiclayo no se pronunció por no estar bajo su jurisdicción. No obstante, sí negó con énfasis que Vásquez haya admitido los abusos, y calificó como falsa la afirmación de que la Iglesia “no hizo nada” para investigar. “NO CORRESPONDE A LA VERDAD lo que se menciona en el programa al afirmar que ‘la Iglesia no ha hecho nada para investigar’”, subraya el documento en mayúsculas. También desmiente que se haya impedido a las víctimas acudir a la justicia civil.