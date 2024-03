Estudio reportó nuevos hallazgos del síndrome de dificultad respiratoria aguda La investigación fue publicada en la revista “Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas) y fue liderada por investigadores de la Universidad de Minnesota Twin Cities.

Esta imagen muestra el surfactante pulmonar, un complejo compuesto de grasas y proteínas generado en los pulmones, después de haber sido expuesto al lisolípido en agua, donde las manchas rojas brillantes indican que el lisolípido reemplaza al surfactante pulmonar en una capa de células. Foto: Cortesía Grupo de Investigación Zasadzinski, Ciudades Gemelas de la Universidad de Minnesota