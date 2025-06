Feliz eternidad, Carlitos: a noventa años de su muerte, Gardel sigue cantando

Que haya émulos, como se vio no hace mucho en un afamado reality de televisión, o que existan agrupaciones de tango en países nórdicos o en Asia, son prueba de la estela arrolladora que Gardel le imprimió a este género musical.

Su fama y prestigio no necesitaron de redes sociales, publicidad engañosa, bodegas ni influenciadores. Sus orígenes, su vida personal, su trayectoria artística, su voz, su estampa y su personalidad afable y sonriente se mantienen vigentes y siguen cautivando públicos.

Las historias y mitos acerca de sus orígenes no terminan, y los debates sobre sus aficiones y gustos persisten, sin importar que hayan transcurrido nueve décadas desde su desaparición, al menos en el plano terrenal.

Demostrando que su legado es eterno y que, como dicen sus admiradores, “cada día canta mejor”, la voz de Carlos Gardel sigue encantando y evidenciando que su influencia en el tango no tiene fecha de caducidad.

Alcides López Gómez, investigador musical, sostiene que Gardel fue un símbolo del romanticismo musical de los años 30 del siglo pasado, que tuvo entre sus atributos identificar el sentir de un continente, y representó la elegancia física que adoraban las damas de aquella época.

“Conjugaba voz y presencia, dos dones esenciales para el triunfo. Pero su muerte trágica aquí en Medellín, truncó lo que hubiera sido un estrellato arrollador. A Medellín la convirtió en la capital del tango, con el trágico evento de su muerte, que ya se lo había pronosticado una pitonisa en Nueva York, la cual él consultaba. Sus películas, serían o pretendían ser, un vehículo de integración artístico-musical del continente”, anota el director del programa radial “Cita con los recuerdos”.

Igualmente, resalta que al tiempo presente, aquí en Colombia se aprecia mucho más su figura que en otros países de Hispanoamérica. Las juventudes de hoy solo tienen una brumosa referencia de Gardel, de su muerte trágica, y recuerdan quizás, a medias, tangos como Mano a Mano, Volver o Caminito.

“Medellín, no lo olvidará jamás, eso no admite dudas, pero no por su vigencia en el gusto musical moderno”, enfatiza López.

