Murió Jordan James Parke, el ‘Rey de los labios’ que gastó miles para parecerse a Kim Kardashian

Las autoridades británicas investigan la muerte de Jordan James Parke, un influencer de 34 años que se hizo conocido por sus numerosas cirugías estéticas y fue apodado ‘Lip King’ o ‘Rey de los Labios’.

De acuerdo con la información preliminar, el joven fue hallado inconsciente en un inmueble ubicado en Lincoln Plaza, en el distrito financiero de Canary Wharf (Londres), luego de que los servicios de ambulancia y la Policía recibieran un llamado de emergencia y posteriormente lo declararan muerto.

El equipo de investigación calificó el deceso como “inexplicable”, puesto que no se encontraron señales de violencia en su cuerpo, por lo que se plantea como hipótesis que las secuelas de un reciente procedimiento estético podrían ser la posible causa de muerte.

Del mismo modo, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron detenidos por sospecha de homicidio involuntario en el caso de ‘Lip King’, pero ambos fueron liberados poco tiempo después bajo fianza, mientras continúa la investigación en su contra.