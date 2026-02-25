x

Murió Jordan James Parke, el ‘Rey de los labios’ que gastó miles para parecerse a Kim Kardashian

El influencer de 34 años fue declarado muerto tras ser hallado en un inmueble ubicado en Lincoln Plaza, en el distrito financiero de Canary Wharf (Londres). Esto es lo que se sabe.

  • Jordan James Parke fue declarado muerto en un inmueble ubicado en Lincoln Plaza, Londres. FOTOS: Tomadas de su Instagram @jordanjamesparke2
    Jordan James Parke fue declarado muerto en un inmueble ubicado en Lincoln Plaza, Londres. FOTOS: Tomadas de su Instagram @jordanjamesparke2
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Las autoridades británicas investigan la muerte de Jordan James Parke, un influencer de 34 años que se hizo conocido por sus numerosas cirugías estéticas y fue apodado ‘Lip King’ o ‘Rey de los Labios’.

De acuerdo con la información preliminar, el joven fue hallado inconsciente en un inmueble ubicado en Lincoln Plaza, en el distrito financiero de Canary Wharf (Londres), luego de que los servicios de ambulancia y la Policía recibieran un llamado de emergencia y posteriormente lo declararan muerto.

Lea también: Condenan a médico a 4 años por homicidio culposo tras negligencia en cirugía estética en Barrancabermeja

El equipo de investigación calificó el deceso como “inexplicable”, puesto que no se encontraron señales de violencia en su cuerpo, por lo que se plantea como hipótesis que las secuelas de un reciente procedimiento estético podrían ser la posible causa de muerte.

Del mismo modo, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron detenidos por sospecha de homicidio involuntario en el caso de ‘Lip King’, pero ambos fueron liberados poco tiempo después bajo fianza, mientras continúa la investigación en su contra.

¿Quién era Jordan James Parke?

Jordan James Parke cobró notoriedad en redes sociales y en la televisión por sus cirugías estéticas y por intentar parecerse a Kim Kardashian. Él aparecía en diversos programas para hablar sobre las transformaciones de su cuerpo de las cuales llegó a gastar entre 140.000 y 150.000 euros.

Precisamente, su aparición más famosa fue en “Botched”, un reality show estadounidense de E!, donde James buscó ayuda de los cirujanos Terry Dubrow y Paul Nassif para realizarse una liposucción y una cuarta rinoplastia.

El británico tenía dos cuentas de Instagram en las que mostraba los procedimientos que se realizaba y fotografías de otras personas con el antes y el después de sus cirugías, incluyendo diseños de sonrisa y rellenos de labios.

En una publicación del 12 de febrero compartió dos fotografías del antes y el después de su proceso de pérdida de peso. “Compartiendo mi propio viaje de pérdida de peso. 2023 a la izquierda y 2026 a la derecha”, escribió.

Las autoridades intentan esclarecer los hechos con la intervención de Medicina Legal sobre la muerte de este joven británico, apodado el ‘Rey de los Labios’.

Siga leyendo: ¿Vanidad? Los hombres se están haciendo cada vez más cirugías estéticas en América Latina

