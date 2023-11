Todos los días los famosos dan de qué hablar, y esta vez el turno es para Mónica Molano, la expareja de Sebastián Carvajal, el protagonista de la telenovela de RCN Ana de nadie en la que también participó Paola Turbay, pues Mónica, que en la actualidad y desde hace varios años presenta el programa Bravíssimo, de CityTV, al lado de Marcelo Cezán y Sandra Mazuera, acaba de declararse demisexual.

“Estoy casi por confirmarlo. Yo necesito tener una conexión emocional con esa persona. Un vínculo para sentir ese placer”, dijo la vallecaucana, quien después e haber pasado la página con Carvajal, encontró el amor nuevamente con Ian Valencia.

Pero, ¿qué significa ser demisexual?

La demisexualidad es tal vez la forma más desconocida de afrontar la sexualidad desde el espectro de la asexualidad.

Es decir, una persona asexual, de acuerdo con el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España (Isep), es aquella que no experimenta atracción sexual hacia otras personas.

Sin embargo, “no es lo mismo que ser célibe, ni lo mismo que ser asexuado o antisexual. No implica necesariamente no tener libido o no practicar sexo o no poder sentir excitación o no poder enamorarse o no tener pasiones o no sentir deseo. En la comunidad asexual la consideramos una orientación sexual, hacia ningún género o sexo, o la falta de orientación sexual, siendo esta referida solo a la atracción sexual, ya que la orientación romántica de cada persona no tiene por qué coincidir con la sexual”, aclaran en la Red para la educación y la visibilidad de la asexualidad (Aven).