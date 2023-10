Una modelo de OnlyFans –aplicación en la que se distribuye contenido para adultos por suscripción– narró la manera en la que se enteró cómo su padre terminó siendo su mejor mecenas y quien le pagaba hasta 1.500 euros por cada foto erótica.

“Me abrí una cuenta de OnlyFans en la que subía mis fotos y me llegó un suscriptor que me pagaba mucho. Por cada foto me pagaba entre 1.000 y 1.500 euros. ¡Era mucho! Al tiempo me empezó a escribir”, reveló la modelo en un video difundido en TikTok.

Lea más: Consejos para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes en OnlyFans

El contenido se publicó el pasado 30 de septiembre y ya cuenta con 490.000 reacciones. La mujer narró la historia luego de que le preguntaran cuál era la peor cosa que le había pasado en la vida.

“Yo no mostraba mi cara, yo solo mostraba el cuerpo. El usuario me empezó a escribir para quedar. Yo andaba necesitada de dinero, entonces llegué a quedar con él. ¿A que no sabes quién era? Cuando llegué al lugar me encontré con mi padre”, relató la mujer.