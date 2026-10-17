Marithea es bicampeona de Red Bull Batalla Colombia: venció a Horus y clasificó a la Internacional de 2027

La freestyler caleña Marithea conquistó este sábado 17 de octubre su segundo título nacional de Red Bull Batalla Colombia, luego de vencer a Horus en la gran final disputada en el Royal Center de Bogotá. Con el triunfo, la MC (rapera) aseguró su clasificación a la Final Internacional de 2027, que se celebrará en Perú.
La victoria le permitió repetir la hazaña que consiguió en 2021 y consolidarse como una de las principales representantes del freestyle colombiano. Cinco años después de su primera coronación, Marithea volvió a imponerse en el escenario nacional y se quedó con el cupo para competir frente a los mejores improvisadores de habla hispana.