Ella es Maricarmen, la mujer que puso rostro a la crisis de vivienda en España

Maricarmen, 87 años, vivía desde 1956 en un apartamento ubicado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de El Retiro, en Madrid. Allí creció junto a sus padres y posteriormente heredó por subrogación el contrato de alquiler.
El desalojo se ejecutó durante la mañana del miércoles, pese a que decenas de personas se habían concentrado desde la noche anterior frente al edificio para intentar impedirlo.
Horas después, cerca de 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se reunieron en la capital española para protestar por la situación de Maricarmen y expresar su preocupación por las dificultades para acceder a una vivienda. Manifestaciones similares se registraron en ciudades como Barcelona, Sevilla y Valencia.