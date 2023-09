2. Consumir alcohol o cannabis: son dos sustancias tóxicas que en la cotidianidad se han normalizado, dice el experto. Las consecuencias en el cerebro son banalizadas pero según datos que entrega, la ansiedad es la puerta de entrada a un severo alcoholismo y entre el 7 % y 10 % de los que consumen cannabis para calmar su angustia o ansiedad, desarrollan una dependencia a esta sustancia.

En la investigación Self-medication hypothesis of substance use disorders: A reconsideration and recent applications publicada en la Harvard Review of Psychiatry se concluyó que el consumo de alcohol o drogas puede llevar a la adicción y empeorar los problemas emocionales a largo plazo.

3. Huir y evitar: las personas que creen que evitando o huyendo de lo que les produce angustia o ansiedad, solucionarán el problema, están equivocados. Se ha demostrado que mientras más se quiera evitar y se huya de la ansiedad, se acrecientan los síntomas. Evite esperar que la ansiedad cese de un momento a otro.

4. Acudir a las pseudoterapias: el psiquiatra asegura que algunas personas buscan el remedio a su angustia o ansiedad en terapias con piedras calientes, acupuntura o reiki. Aunque esto ha demostrado avances en casos específicos, no puede ser una alternativa “al mismo nivel que los tratamientos validados científicamente, farmacológicos o de psicoterapia”.

5. Buscar siempre un porqué: no en todos los casos la angustia o la ansiedad son debido a un trauma escondido, como propone el psicoanálisis. Hay pacientes que se curan sin saber la causa de su ansiedad mientras que otros, aunque sepan todo el origen histórico de lo que sienten, continúan ansiosos y angustiados. No todo tiene una explicación razonable.