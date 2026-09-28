Luz María Sierra recibió la Orden al Mérito Antioqueño José María Córdova por su aporte al periodismo y la libertad de prensa

Tras el anuncio de la directora de EL COLOMBIANO, Luz María Sierra, de su retiro de este medio, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, exaltó la labor de la periodista con la Orden al Mérito Antioqueño, Héroe de Ayacucho, General José María Córdova, la máxima distinción que otorga el departamento de Antioquia para reconocer a personas e instituciones destacadas.

El gobernador reconoció de Luz María el valor de su oficio y la independencia con los que lo ha ejercido alrededor de su vida.

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El acto comenzó con la lectura del Decreto 4599 del 28 de septiembre de 2026 por el cuál se le entrega la Orden al Mérito Antioqueño, Héroe de Ayacucho, General José María Córdova a Luz María Sierra Lopera, “en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento del periodismo de investigación, a la defensa de la libertad de prensa y la democracia, y a su compromiso con Antioquia y su presencia en el debate nacional”. Este decreto fue entregado además en nota de estilo.

Las primeras palabras fueron de Luz María Sierra, quien estuvo acompañada de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

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