“Nuestras batallas periodísticas nunca fueron solamente las batallas de un periódico”: Luz María Sierra

Cuando me contaron de la posibilidad de este reconocimiento, pensé en decir que no. Por algo de timidez y por un cierto pudor: siento que hice (que hicimos, porque esto es obra de un equipo) lo que teníamos que hacer. Pero había dos razones por las que era muy difícil decir que no. La primera es que se trata de un reconocimiento de Antioquia. Y Antioquia no es que la ame, es que es parte de mi ser. Y la segunda es que me lo entrega el gobernador Andrés Julián Rendón, a quien admiro por algo que tiene mucho que ver con lo que quiero decir hoy: en tiempos tan azarosos decidió poner su creatividad, su energía y su capital político al servicio de este departamento. Hace unos días, él y su equipo nos explicaban el proyecto de valorización con el que buscan construir nuevas vías en Antioquia. Yo le pregunté: “Gobernador, ¿no es muy arriesgado meterse en un proyecto como este precisamente a un año de elecciones?”. Me respondió que el capital político está para gastarlo en las causas difíciles porque las causas fáciles muchos las pueden emprender. Pues, Gobernador, creo que esa misma convicción fue la que nos movió a nosotros a dar muchas de las batallas que dimos desde El Colombiano. Porque uno también puede acumular capital periodístico. Puede cuidar la comodidad, evitar problemas, tratar de no molestar demasiado. O puede gastárselo. Y nosotros decidimos gastárnoslo. Lo hicimos porque Antioquia no es solamente una geografía. Antioquia es una manera de estar en el mundo. Y quienes nacimos aquí sabemos que hay algo difícil de explicar que nos ata a este pedazo de tierra. No es solamente amor por unas montañas, unas ciudades o unos pueblos. Es amor por una manera de ser y por unos valores. Defendemos el valor del trabajo. El valor de la solidaridad. El valor de la austeridad. El valor de emprender. El valor de lo sencillo. El valor de ser montañeros. Y hasta el valor de ese humor medio ingenuo que tenemos los paisas y que a veces solo entendemos nosotros. Con eso, francamente, nos basta y nos sobra para vivir felices y en paz. Por eso, cuando digo que hemos defendido a Antioquia, no estoy hablando de defender bienes o riquezas. Defendemos valores. Y aportamos, como tantos antioqueños lo hacen, para que este sea cada día un mejor lugar para vivir. No es fácil para algunos entender cuánto queremos los antioqueños, nuestro ser antioqueño. Es un apego con historia. Hace casi 240 años, llegó Juan Antonio Mon y Velarde, como gobernador de Antioquia, y dejó por escrito al virrey: “Esta provincia, hoy la más atrasada de todo el Reino, llegará algún día a ser la más opulenta”.

El Gobernador de Antioquia le entrega la Orden al Mérito, Héroe de Ayacucho, José María Córdova, a la directora de EL COLOMBIANO, Luz María Sierra. FOTO Camilo Suárez

Y no era para menos. Estábamos atrapados entre montañas indomables. Eran tan ariscas y tan difíciles que para remontarlas tocaba contratar silleteros. A los paisas de ese entonces le podía costar casi tan caro llegar hasta Puerto Nare o Puerto Berrío, cargado en una silla a la espalda de otro hombre, que embarcarse desde allí a Europa. Pero ocurrió algo extraordinario. Esas mismas montañas que nos hicieron la vida tan difícil terminaron ayudando a formar nuestro carácter. Nos aislaron, sí. Parte del talante regionalista que nos ha caracterizado puede tener que ver con esa especie de encierro. Nos hicieron más abnegados también. La fortaleza que la región ha demostrado para superar dificultades se puede deber al espíritu emprendedor del que los antioqueños y las antioqueñas han tenido que hacer gala para domesticar las montañas. Pero también esas montañas nos obligaron a ser solidarios. Porque cuando emprender cualquier proyecto era el doble o el triple de difícil, no había salida distinta de sacarlo adelante que asociarse. Lo explicó muy bien Nicanor Restrepo en su tesis sobre las élites antioqueñas: los habitantes de estas tierras aprendieron a emprender juntos. Y esa manera de habitar el mundo pasó de generación en generación. Hace más de cuarenta años, por ejemplo, un grupo de empresarios antioqueños entendió que varias de las principales compañías de la región podían terminar bajo el control de grandes grupos económicos nacionales. ¿Qué hicieron? Lo que tantas veces se había hecho en estas montañas: se juntaron. Crearon mecanismos para proteger entre todos unas empresas que pertenecían a miles de accionistas. De allí nació lo que primero llamamos el Sindicato Antioqueño y después el Grupo Empresarial Antioqueño. Se podrá discutir mucho sobre lo que vino después. Pero hay algo profundamente antioqueño en el origen de esa historia: ante una amenaza, asociarse. Juntarse para proteger lo que se considera valioso. Y esa idea me interesa porque, en el fondo, eso mismo fue lo que encontramos cuando llegamos a EL COLOMBIANO. Yo siempre les decía a mis amigos en Bogotá, en medio de bromas para mortificarlos, que cuando me ofrecieron dirigir EL COLOMBIANO pensé que me entusiasmaba más que si me hubieran ofrecido dirigir un diario nacional. Y les explicaba por qué. Porque el sentido de lo colectivo y el amor por lo público que uno encuentra en Antioquia crean un escenario extraordinario para hacer periodismo. Y así fue. Cuando llegué a Medellín encontré a muchas personas dando una batalla para intentar frenar ciertos desastres que estaban ocurriendo en la ciudad. No era el trabajo de ellos, nadie les estaba pagando por defender los recursos públicos, simplemente se pusieron la capa de ciudadanos y asumieron la tarea de superhéroes. Aquí están dos de esas personas que ayudaron a abrir camino: Paula Jaramillo y Gloria Jaramillo. Las Jaramillo. Paula y Tyche. Como ellas fueron muchos. Y entonces entendimos algo. EL COLOMBIANO podía convertirse en un lugar de encuentro. Un lugar al que llegaran los dolores de la ciudad. Las preguntas. Las denuncias. Las personas que tenían algo que contar y no encontraban dónde hacerlo. Y desde allí podíamos hacer lo que sabe hacer el periodismo: preguntar, investigar, incomodar cuando toca incomodar, poner luz donde alguien preferiría oscuridad y ayudar a una sociedad a entender qué está pasando. No para defender un partido. No para defender un gobierno. No para defender unos intereses. Para defender unos valores. Los mismos de los que he venido hablando. El trabajo bien hecho. La honestidad. El respeto por lo público. La solidaridad. La responsabilidad individual. La idea elemental de que lo que es de todos se cuida. Por eso nuestras batallas periodísticas nunca fueron, al menos como yo las entendí, solamente las batallas de un periódico. Eran también una manera de decir: hay cosas que en esta sociedad vale la pena defender.