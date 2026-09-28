“Nuestras batallas periodísticas nunca fueron solamente las batallas de un periódico”: Luz María Sierra

Cuando me contaron de la posibilidad de este reconocimiento, pensé en decir que no. Por algo de timidez y por un cierto pudor: siento que hice (que hicimos, porque esto es obra de un equipo) lo que teníamos que hacer.
Pero había dos razones por las que era muy difícil decir que no. La primera es que se trata de un reconocimiento de Antioquia. Y Antioquia no es que la ame, es que es parte de mi ser.
Y la segunda es que me lo entrega el gobernador Andrés Julián Rendón, a quien admiro por algo que tiene mucho que ver con lo que quiero decir hoy: en tiempos tan azarosos decidió poner su creatividad, su energía y su capital político al servicio de este departamento.
Hace unos días, él y su equipo nos explicaban el proyecto de valorización con el que buscan construir nuevas vías en Antioquia.
Yo le pregunté: “Gobernador, ¿no es muy arriesgado meterse en un proyecto como este precisamente a un año de elecciones?”.
Me respondió que el capital político está para gastarlo en las causas difíciles porque las causas fáciles muchos las pueden emprender.
Pues, Gobernador, creo que esa misma convicción fue la que nos movió a nosotros a dar muchas de las batallas que dimos desde El Colombiano.
Porque uno también puede acumular capital periodístico. Puede cuidar la comodidad, evitar problemas, tratar de no molestar demasiado. O puede gastárselo. Y nosotros decidimos gastárnoslo.
Lo hicimos porque Antioquia no es solamente una geografía. Antioquia es una manera de estar en el mundo.
Y quienes nacimos aquí sabemos que hay algo difícil de explicar que nos ata a este pedazo de tierra. No es solamente amor por unas montañas, unas ciudades o unos pueblos.
Es amor por una manera de ser y por unos valores. Defendemos el valor del trabajo. El valor de la solidaridad. El valor de la austeridad. El valor de emprender. El valor de lo sencillo. El valor de ser montañeros.
Y hasta el valor de ese humor medio ingenuo que tenemos los paisas y que a veces solo entendemos nosotros.
Con eso, francamente, nos basta y nos sobra para vivir felices y en paz.
Por eso, cuando digo que hemos defendido a Antioquia, no estoy hablando de defender bienes o riquezas.
Defendemos valores.
Y aportamos, como tantos antioqueños lo hacen, para que este sea cada día un mejor lugar para vivir.
No es fácil para algunos entender cuánto queremos los antioqueños, nuestro ser antioqueño.
Es un apego con historia.
Hace casi 240 años, llegó Juan Antonio Mon y Velarde, como gobernador de Antioquia, y dejó por escrito al virrey: “Esta provincia, hoy la más atrasada de todo el Reino, llegará algún día a ser la más opulenta”.