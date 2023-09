“Literalmente llegando al estudio me llega la llamada y en ese momento dije: ‘yo no quiero saber de una canción, de un disco, de un viaje, de nada, yo tengo que hacer lo que se supone que uno haga y estar a su lado’ y eso fue lo que hice... Ya estábamos comprometidos, pero no estábamos casados”, dijo.

En EL COLOMBIANO hicimos un top con las declaraciones del cantante boricua:

1. ¿Qué hay detrás de 14 años de silencio?

“Yo no he hablado nada y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como el malo, entonces yo dije mira, sabes qué, prefiero callarme la boca, como dice la canción no hacerme la víctima, por eso me incomoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya terminó y porque ya yo pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo y tengo la mejor esposa del mundo y tengo dos hijos grandes, ya mi hija tiene 11 años y ya es otra mentalidad. Yo dije: ‘voy a agarrar los golpes, la gente va a opinar’”.

2. ¿Y de quién fue la culpa?

“Jamás yo me voy a poner aquí, a dar detalles, a sacar trapos sucios. Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos. No funcionó, no todas las relaciones funcionan y es la realidad y nos pasa a todos y uno sigue para adelante y sigue siempre con una sonrisa”.