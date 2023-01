La polémica se armó en Twitter hace varios días con la opinión “impopular” de un periodista: “¿Para que llevan los perritos a los restaurantes y los cafés? Para dejarlos tirados en el piso y aburridos por horas. Eso no tiene nada de friendly”, y de inmediato una ráfaga de comentarios que apuntaban a que “muchos perros se sienten peor en casa”, le llenaron su post.

Él no planteaba una discusión respecto a lo que es mejor o no para los animales acompañantes, sino a lo que son y lo que deberían ser las zonas pet friendly. Un debate que es importante poner sobre la mesa ya que como lo explica Santiago Henao Villegas, médico veterinario, docente e investigador de la Universidad CES, la interacción entre humanos y animales ha venido cambiando y ese cambio implica nuevas dinámicas en el ámbito personal y social:

“Hoy estamos reconociendo a los animales como seres sintientes y como un miembro fundamental de la familia multiespecie, porque muchas parejas prefieren dejar de tener hijos para tener más bien un animal de compañía. Una de las razones por las cuales se está dando ese fenómeno es porque se han transformado las dinámicas de las personas. Por ejemplo, antes, en un contexto general, la mujer se quedaba en la casa preparando comida para su esposo y sus hijos. Hoy eso no pasa, hoy la mujer es trabajadora y ocupa un rol en el que es generadora de recursos económicos, por lo que no puede estar, en muchas oportunidades, al cuidado de un niño, pero sí al cuidado de un perro o un gato, que son un poco más independientes”.

Le puede interesar: 25 perros viajaron en la cabina de un vuelo de Colombia a Brasil y causaron revuelo en redes sociales

Publicidad

¿Qué significa que un lugar sea pet friendly?

“Significa que todo negocio o establecimiento comercial que afirme sentirse identificado con esta filosofía, permite el ingreso de personas en compañía de sus perros y gatos domesticados y que estos van a recibir un trato adecuado”, responden desde el blog BIODOG, una definición a la que Henao, añade: “Desde mi perspectiva se ha venido distorsionando un poco el concepto, ¿por qué? Recordemos que se promovió que el Congreso de la República de Colombia fuera una zona pet friendly. No creo que un lugar como este sea amigable con los animales de compañía si no garantiza ciertas adecuaciones físicas que se reflejen en su bienestar, entonces, ¿qué es pet friendly? Es una corriente de inclusión en la cual se admite la presencia de los animales, pero esa admisión no puede únicamente referirse a un letrero en la entrada que diga ´pet friendly´”.

María Paula Vélez Montoya, médica veterinaria y cocreadora del blog de educación ambiental Mapa animal, argumenta que hay que cerciorare de poder ofrecerles a los animales que estén felices, sanos, que puedan expresar su naturaleza, vivir en un entorno cómodo, comer lo que necesitan o lo que de verdad es sano para ellos, que puedan tomar agua cuando lo deseen, que tengan cariño y tiempo por parte de los humanos con que conviven, que puedan jugar de manera activa, ir al médico veterinario siempre que lo requieran y que cuenten con un plan de entrenamiento y un esquema de vacunación y desparasitación.