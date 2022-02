¿Por qué querría tener este certificado? El criptoinversionista David Aguilar explica que hay múltiples aplicaciones: por el orgullo de poseer algo de su artista favorito, tener afición a coleccionar un tema en específico, pertenecer a un club o inversión. Cuando el artista Camilo Restrepo empezó su proyecto a ToN oF coke en junio de 2021, vendió el NFT más caro de su galería por 1 Ethereum (ETH), que para el momento de la venta estaba cerca a los 2.000 dólares. Hoy el ETH es la criptomoneda predilecta de quienes comercian con NFT, porque permite establecer contratos inteligentes y está alrededor de los 3.000 dólares.

De ahí que no tenga sentido vender la imagen en sí, sino el certificado de propiedad, que se registra en un sistema de cadena de bloques descentralizado, o blockchain, donde se almacenan los detalles de la propiedad en servidores regados por el mundo y de diferentes dueños. Según los expertos, es difícil que la información se pierda o se vea comprometida, pues de fallar uno de los servidores, estará en otro. Su propiedad está garantizada.

En las galerías de arte digital puede comprar el certificado de autenticidad de una foto de Maluma, de las ilustraciones comisionadas por Shakira, de una selfie de un joven indonesio, de un cómic o de un kilo de criptococaína. Puede esperar que se valorice y venderlo, exhibir la imagen en su apartamento del metaverso o proyectarla en un televisor en su casa, como un afiche eléctrico. Pero, ¿cómo así que comprar el certificado de autenticidad y no la imagen?

Aunque el formato no define su trabajo, es claro para Restrepo que en un momento de dificultades en la salud pública como el actual, no es inteligente estimular los encuentros presenciales. Además, hay obras que pertenecen al entorno digital, como la serie de animaciones que está trabajando actualmente alrededor del suicidio, que puede desencadenarse por la ansiedad que producen las redes sociales y sus ideales de perfección individual.

“Esa era la función principal del trabajo y ha tenido cosas muy interesantes, sobre todo en esta parte de la conversación. Por ejemplo, me cerraron la cuenta de Twitter y amenazaron con cerrar el Instagram por vender bienes ilegales. Es patético, porque si estas son las plataformas en donde, en este momento, se están dando los diálogos entre la gente, el de alrededor de la cocaína está vetado porque el algoritmo no es capaz de discernir entre el comercio legal y el ilegal”.

Los nativos digitales

Restrepo ha explorado las múltiples posibilidades del arte virtual para su expresión personal, pero nació en 1973, por lo que no es un nativo digital. Hay otros artistas, en cambio, que dejaron los lápices y el papel cuando eran niños y siempre se han dedicado a producir imágenes con medios tecnológicos.

Es el caso de Soy Fira, una colombiana que se define como criptoartista y ha desarrollado su carrera en el entorno virtual. Para ella, los NFT no son más que la lógica de la realidad actual. “El arte refleja lo que pasa en la sociedad y lo lo de ahora es el avance tecnológico, el arte digital, pero cuando haces una obra digital no tienes de inmediato un certificado de autenticidad, solamente está en la red, por eso antes veíamos que los artistas digitales imprimían su trabajo para certificarlo en el mundo físico, con los NFT no es necesario este proceso”.

Además de eliminar el paso de la certificación en el mundo análogo, los NFT ofrecen acceso directo al mercado del arte. Los creadores pueden tener perfiles personales en las galerías virtuales y encargarse de la comercialización y promoción de su trabajo. No hay condiciones para entrar a los espacios, así como tampoco las hay para adquirir e intercambiar criptomonedas, basta con tener una aplicación en el celular.

Otra ventaja del comercio del arte digital es la posibilidad de incluir en los contratos de venta de las obras, la exigencia de recibir un porcentaje de la reventa, por lo que, si son lo suficientemente populares, siempre estarán recibiendo regalías por la comercialización de las mismas, así ya no estén en sus manos.

Soy Fira admite que en el mercado hay muchas burbujas, en lo que concuerda Aguilar, pues como en el mundo físico, no todas las inversiones son seguras y, a veces, lo que parece un artículo prometedor, es humo. También aquí, como en el mundo del arte análogo, hay un debate sobre lo que es realmente valioso y lo que solo es costoso, pero se devalúa rápido.