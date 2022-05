Este año, además de la lista de los 50, se otorgó el reconocimiento The World’s Best Female Chef Award, o La mejor chef mujer del mundo, y se lo ganó la cartagenera Leonor Espinosa, propietaria e ideadora del restaurante Leo, en Bogotá. El premio fue patrocinado por Nude Glass.

El reconocimiento lo otorgan luego de consultar con chefs, expertos y críticos y el ranking principal es el llamado “Los 50 mejores restaurantes del mundo”, pero además se destacan otros premios como One To Watch, el Lifetime Achievement Award y el Chefs’ Choice Award.

The world’s 50 best o Los mejores 50 del mundo es una lista , exclusiva, realizada por la empresa de Reino Unido llamada William Reed Business Media, que apareció por primera vez en la revista Restaurant.

2007: Heston Blumentha, The Fat Duck restakurant (Bray, Berkshire, Inglaterra)

Ha sido reconocido en las universidades de Reading, Bristol y Londres y ha sido nombrado miembro honorario de la Royal Society of Chemistry.

2010: Heston Blumentha, The Fat Duck restakurant (Bray, Berkshire, Inglaterra)

El italiano es patrocinador de Osteria Francescana, un restaurante de tres estrellas Michelin con sede en Módena, que figura entre los primeros 5 en The World’s 50 Best Restaurants Awards desde 2010 y que recibió las mejores calificaciones de L’Espresso, Gambero Rosso y las guías Touring Club.

El estadounidense, primero de la lista, se destaca por la gastronomía molecular y su restaurante Alinea, de Chicago, ha ganado diversos reconocimientos.

Ganó el premio mejores nuevos chefs de Food and Wine en 1998; el Premio Rising Star Chef of the Year en 1999; el Mejor chef de los Estados Unidos en 1998, entre otros.

2014: Alex Atala, restakurante DOM (São Paulo, Brasil)