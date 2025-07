Pelea entre Benedetti y dirigentes de 13 partidos que no asistieron a comisión electoral: le reclamaron “garantías reales”

Señalaron que las condiciones de seguridad no han cambiado y que las declaraciones del presidente Gustavo Petro no contribuyen a la coyuntura y menos a un encuentro de garantías electorales: “No es comprensible que quien está encargado constitucionalmente de brindar garantías electorales sea el mismo que cuestiona la legitimidad del sistema democrático y atenta contra la independencia de los poderes públicos”.

El ministro Benedetti reaccionó a la carta a la salida del encuentro. Primero, en la red social X dijo: “Los partidos políticos son las bases sociales, concejales, diputados, congresistas y los que están a la cabeza, etc. Hoy a la Comisión de Seguimiento Electoral no vinieron unos que están en esos partidos, no los partidos, porque los partidos acompañan al Gobierno en las votaciones de la reforma laboral, la pensional, a la salud. Le pido a la opinión pública no sobrevalorar a unos cinco o seis que no vinieron y que no representan a nadie, solo a ellos mismos”.